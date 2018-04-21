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МИД России сообщил об отказе США выдать визы артистам Большого театра

Выступления артистов Большого театра в Нью-Йорке сорвались из-за отказа во въезде в США, сообщило Министерство иностранных дел России. «До такого не доходило даже во времена “холодной войны”. Наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях», – говорится в комментарии МИДа.

Ведомство обвинило Вашингтон в намерении «отгородить американцев от россиян визовой стеной». «Вряд ли простые американцы, которых лишают общения с великой российской культурой и встреч с друзьями из России, скажут за это спасибо», – отметил МИД.

Ранее «Аэрофлот» обратился в МИД и Минтранс из-за проблем с получением американских виз пилотами и другими членами экипажей. Компания не исключает, что пилотам и бортпроводникам, уже имеющим американские визы, придется работать «в режиме переработок».