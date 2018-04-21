Политика

Новости

Полиция в Ереване задержала более 60 демонстрантов

Полиция Армении утром в субботу задержала 62 демонстрантов, которые пытались перекрыть движение на улицах Еревана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря полиции.

«По состоянию на 13:30 (12:30 мск), в отделения полиции были приведены 62 подозреваемых в разных правонарушениях. Если в соответствующее время они не будут отпущены, значит, подозреваются в совершении правонарушений», – сказал пресс-секретарь.

Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник, 16 апреля, после выдвижения кандидатуры бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во вторник парламент Армении, несмотря на протесты, утвердил кандидатуру Саргсяна.

В субботу Саргсян выразил озабоченность в связи с «разворачивающимися внутриполитическими событиями» и призвал лидера оппозиции Никола Пашиняна сесть за стол переговоров.

Что происходит в Армении