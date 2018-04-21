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Несколько человек пострадали из-за непогоды в Москве

Двое взрослых и трехмесячный ребенок доставлены в московские больницы после падения дерева на улице Сумской, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Леонида Печатникова.

«Три человека пострадали, в том числе трехмесячный ребенок. Его состояние удовлетворительное, он находится в Морозовской больнице. Двое взрослых тоже в удовлетворительном состоянии», – уточнил Печатников.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил о пятерых пострадавших. По его данным, все они госпитализированы. «В частности, три человека пострадали после падения дерева на Сумской улице, на одного человека на Амурской улице упал рекламный щит», – сказал собеседник агентства.

В Москве сегодня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В столичном регионе наблюдаются сильный ветер с порывами до 25 м/с и гроза. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до воскресенья, 22 апреля.

Ранее мэр города Сергей Собянин рекомендовал москвичам не находиться рядом с деревьями во время непогоды. После штормового предупреждения Парк Горького и ВДНХ были закрыты для посещения.

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