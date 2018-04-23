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Майкл Блумберг выплатит 60% взноса США по Парижскому соглашению о климате

Миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка, спецпосланник генсекретаря ООН по вопросам климата Майкл Блумберг выплатит 60% взноса США по Парижскому соглашению о климате. Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда Bloomberg Philanthropies.

«Вклад Блумберга в размере $4,5 млн предоставляет секретариату рамочной конвенции ООН об изменении климата 60% от ожидаемой государственной поддержки США в этом году», – говорится в заявлении фонда.

23 марта конгресс США одобрил законопроект о бюджете на 2018 финансовый год. Документом предусмотрено выделение $3 млн по Парижскому соглашению о климате. В предыдущие годы США выплачивали взнос в размере $7,5 млн, отмечается в сообщении фонда.

В августе прошлого года Вашингтон официально уведомил ООН о выходе США из соглашения. Президент США Дональд Трамп заявлял, что американцы могут потерять 2,7 млн рабочих мест из-за выполнения условий соглашения.

«США взяли на себя обязательства, и если правительство не собирается их выполнять, то у нас, как у граждан США, остается ответственность за них. Я способен это сделать... Они получат эти деньги, как если бы получили их от правительства США», — передает слова Блумберга CBSNews.

Исполнительный секретарь рамочной конвенции ООН по изменению климата Патрисия Эспиноса приветствует «щедрый вклад от благотворительной организации Bloomberg Philanthropies». По ее мнению, этот взнос является признанием необходимости совместной работы по борьбе с изменением климата.

Парижское соглашение о климате было подписано в декабре 2014 г. и ратифицировано 148 странами, включая США и не включая Россию.