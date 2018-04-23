Страны G7 создадут спецгруппу для изучения «поведения России»

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«Роснефть» опровергла интерес к НМТП, о котором заявила «Транснефть»

«Роснефть» считает частью кампании по дезинформации и «провокацией пресс-службы «Транснефти» «слухи» о переговорах «Роснефти» о покупке доли в Новороссийском морском торговом порту (НМТП), принадлежащей группе «Сумма». Это следует из опубликованного в понедельник заявления «Роснефти».

Свое заявление компания сделала в связи с запросами журналистов об этой сделке. «Мы с лицами, находящимися под следствием, которые, кстати, являются стратегическими партнерами «Транснефти», не ведем и не собираемся вести никаких переговоров, основываясь на неукоснительном соблюдении рыночных принципов и защите интересов наших акционеров, - говорится в сообщении «Роснефти». - «Транснефть», насколько известно, собиралась приобрести у группы «Сумма» актив по цене, в несколько раз превышающей его стоимость при приобретении».

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сегодня рассказал ТАСС, что на минувшей неделе его компания получила от «Суммы» предложение закрыть сделку по покупке доли группы в НМТП, но отказалась от него, проинформировав об этом следствие. Это предложение не было письменным, отметил он.

«На прошлой неделе полномочный представитель "Суммы", обладающий всеми полномочиями и участвовавший в переговорах, обратился к нам с предложением закрыть эту сделку. При этом было сказано, что ввиду сложившихся обстоятельств они готовы рассмотреть некоторый дисконт к той цене, которая была заявлена. В качестве дополнительного аргумента этот представитель сказал, что к ним с аналогичным предложением уже обращалась "Роснефть», - цитирует агентство Демина.

Представитель «Суммы» сообщил ТАСС, что «Роснефть» не предлагала купить пакет группы в НМТП, а сама группа в последние недели никому не предлагала его продать.

«Сумма» и «Транснефть» на паритетных началах владеют 50,1% НМТП через кипрский Novoport Holding, у Росимущества - 20%. В начале года совладелец группы «Сумма» миллиардер Зиявудин Магомедов договорился о продаже своей доли «Транснефти», сделку одобрила ФАС. После покупки доли «Суммы» «Транснефть» должна была контролировать 60,6% НМТП (отдельно «Транснефть» через «дочку» «Транснефть-сервис» контролирует еще 10,5% компании).

￼После ареста в конце марта Зиявудина Магомедова и его старшего брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова, по обвинению в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества «Транснефть» приостановила сделку.