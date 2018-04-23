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Путин подписал закон об уголовной ответственности заказчика при госзакупках

Президент России Владимир Путин подписал внесенный им самим закон об уголовной ответственности за злоупотребления заказчика и подкуп при государственных закупках.

В Уголовный кодекс (УК) вводятся две новые статьи. Одна из них устанавливает ответственность за нарушение норм закона о госзакупках (44-ФЗ) со стороны представителей госзаказчиков. По этой статье нарушителям будет грозить штраф до 200 000 руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Если деяние было совершено группой лиц по предварительному сговору либо причинило особо крупный ущерб, срок лишения свободы может составить до семи лет.

Другая новая статья УК РФ устанавливает ответственность за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. Такой подкуп будет наказываться штрафом в размере от 300 000 до 500 000 руб. либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы подкупа. Если подкуп совершен группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере, наказание может достигать семи лет со штрафом до 30-кратной суммы подкупа.

Если такое преступление было совершено в особо крупном размере, наказание предлагается установить в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы подкупа.

В сложившейся судебно-следственной практике не все преступления в области госзакупок подпадают под нормы уголовного закона, отмечалось в пояснительной записке. Так, нарушения, которые связаны с целями закупок, определением цены и дальнейшим закупочным процессом, не могут квалифицироваться как уголовно наказуемые злоупотребления должностным положением, когда нарушения совершают представители заказчика.