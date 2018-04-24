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Главный экономист ЦБ арестован по подозрению в мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал главного экономиста банковского надзора Центробанка по Центральному федеральному округу Алексея Юргелевича. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда. На заключении Юргелевича под стражу настаивали представители следствия. Постановление суда датировано 19 апреля.

Главный экономист ЦБ был задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве 150 000 евро за положительный результат экспертизы одного из коммерческих банков, рассказал «Интерфаксу» информированный источник. Другой собеседник высказал предположение, что речь может идти о банке БКФ.

По информации РЕН ТВ, подозреваемый требовал деньги у руководства БКФ через посредника, своего близкого родственника. Однако представители БКФ решили обратиться с заявлением о вымогательстве в ФСБ России. С этого момента все переговоры с Юргелевичем велись под контролем спецслужб. В результате посредник был задержан с поличным в момент передачи денег в офисе БКФ. Позже сотрудники ФСБ задержали и экономиста ЦБ.

Как уточнили в Басманном суде, в отношении Юргелевича возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК КР (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).