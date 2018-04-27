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Путин поручил создать атлас мира с достоверными русскими названиями

Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку нового атласа мира с достоверными названиями географических объектов. Об этом он объявил на юбилейном, десятом заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) в Санкт-Петербурге.

Путин счел недопустимым игнорировать «многочисленные замещения прежних русских топонимов» на карте мира. «Попустительствовать, не реагировать на искажение исторической и географической в данном случае правды и справедливости мы не вправе», – заявил президент. «При самом активном участии РГО предлагается подготовить новый российский атлас мира, в котором все подобные случаи [переименования топонимов русского происхождения] будут верно трактоваться».

«Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карты мира, – констатировал Путин. – Тем самым стирается и память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки <...> Сегодня лишь единицы знают, что изначальное, историческое название острова Смит – это Бородино, что Сноу – это Малый Ярославец, а Ливингстон на самом деле Смоленск, и так далее и тому подобное».

«Но примеры замещения названий не только в далекой Антарктиде, есть примеры и тут поближе, не буду сейчас на этом останавливаться», – заметил Путин.

Десятки городов в ходе кампании декоммунизации в последние годы переименовала Украина. К примеру, Ильичевск стал Черноморском, Днепропетровск – Днепром.

Кроме того, сейчас практически не используются русскоязычные топонимы для ряда открытых русскими экспедициями Крузенштерна, Коцебу и Беллинсгаузена атоллов Океании. В частности, Каваджалейн (Маршалловы острова) носит название «Атолл Меншикова», а известный ядерными испытаниями атолл Бикини – «Атолл Эшшольца».

Помимо этого Путин призвал Минобразования в сжатые сроки утвердить концепцию географического образования. «Конечно же, особых слов заслуживает разработанная РГО концепция географического образования. О ее необходимости много лет говорили эксперты и педагоги. Сейчас она полностью готова, и рассчитываю, что в самое ближайшее время будет утверждена Минобрнауки», – сказал Путин.