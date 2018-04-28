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В Баку загорелась известная как Trump Tower башня

В Баку начался пожар в офисном 33-этажном здании Trump Tower Baku, передает местное интернет-издание «Зеркало» со ссылкой на очевидцев.

Пожар возник на верхних этажах высотки. Расположенные рядом со зданием улицы перекрыты, на место происшествия прибыл замруководителя МЧС страны Этибар Мирзяев.

«В многоэтажном здании, расположенном в Хатаинском районе Баку, начался пожар. На месте работают пожарные расчеты МЧС», - говорится на официальном сайте МЧС Азербайджана. Позже будет предоставлена дополнительная информация о пожаре, пообещали в ведомстве.

Сейчас в нескольких метрах от Trump Tower проходят гонки Гран-при Формулы-1, утверждает РИА «Новости».

Высота Trump Tower Baku составляет 130 м. Это одно из самых высоких зданий столицы Азербайджана. Оно расположено на пересечении проспекта Гейдара Алиева, проспекта Бабека и улицы Юсифа Сафарова.

Строительство башни началось в 2008 г. В 2015 г. отделка здания, изначально носившего название ZQAN Tower, была завершена. Позже название башни изменили на Trump Tower Baku. В 2017 г. Trump Organization прекратила лицензионные соглашения по проектам в нескольких странах, в том числе и в Азербайджане.