Посольство России попросило Египет объяснить задержание 17 россиян
Посольство России в Каире проверяет информацию о задержании в Египте 17 россиян, в том числе несовершеннолетних детей, передает ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства.
В посольство поступила информация «от наших соотечественников» о задержании россиян, находившихся в Египте с целью обучения, и их детей, рассказал представитель дипломатического ведомства. По его словам, сейчас выясняются обстоятельства происшедшего. «Ожидаем от египетской стороны разъяснений по поводу происшедшего и обстоятельств их задержания, если оно имело место быть», - уточнили в консульском отделе посольства.
В свою очередь уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев заявил, что не получал информации о задержании в Египте 17 уроженцев республики. МВД Дагестана также сообщило об отсутствии информации о пропаже людей. «Мы со своей стороны готовы подключиться и оказать необходимую помощь в этом деле в рамках своей компетенции», - добавил Алиев.
Первым о пропаже россиян в Египте сообщил правозащитный центр «Мемориал». В марте и апреле 2018 г. в Египте пропали без вести 18 жителей Дагестана, среди которых девять несовершеннолетних, утверждается на сайте центра. «Местонахождение задержанных, а по сути, похищенных россиян до сих пор неизвестно родственникам. Также никто не знает, нуждаются ли они, и в особенности дети, в помощи, элементарных средствах жизнеобеспечения», - утверждает «Мемориал».