Новости
Политика
Новости

Российский МИД объявил об ответных мерах против Литвы за аналог «закона Магнитского»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия в ответ на принятый Литвой аналог «списка Магнитского» внесла в «стоп-лист» «наиболее враждебно настроенных» к России литовских политиков. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.

«В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского "закона Магнитского" были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов», – уточняется в сообщении внешнеполитического ведомства. Список людей, против которых введены санкции, в сообщении МИДа не приводится. Но ведомство предупредило, что черный список может быть расширен, если Вильнюс продолжит «провокационную линию».

В конце марта министр внутренних дел Эймутис Мисюнас и руководитель департамента миграции Эвелина Гудзинскайте подписали указы о запрете въезда в Литву 44 россиянам, включенным в так называемый «список Магнитского». Они не смогут въезжать на территорию Литвы, так как представляют угрозу национальной безопасности, считают литовские власти. Фамилии россиян не назывались.

Литовский сейм одобрил «список Магнитского» в ноябре 2017 г. В прошлом году в него были включены фамилии 49 россиян.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Игорь Ротенберг снизил долю в Тульском патронном заводе более чем вдвое

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Игорь Ротенберг снизил долю в уставном капитале Тульского патронного завода с 47,04% до 20,23% акций (с 97802 до 42054 акций). Об этом говорится в материалах предприятия.

По 13,40% в уставном капитале АО «Тульский патронный завод» приобрели столичные ООО «ДФА Капитал» и ООО «ВК Холдингс» (по 27874 акций каждая компания соответственно).

Менеджер оборонного предприятия пояснил «Ведомостям», эта сделка связана с наложенными на Ротенберга санкциями США - его выход из капитала завода позволит ему экспортировать патроны в третьи страны.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ДФА Капитал» зарегистрировано 22 марта 2015 г. Компанию возглавляет Дмитрий Афанасенко, который также является гендиректором ООО «Стройпроектхолдинг». Бенефициаром этой компании является Аркадий Ротенберг, сообщает «Интерфакс».

ООО «ВК Холдингс» зарегистрировано 15 марта 2018 г. Бенефициаром компании является ее гендиректор Владимир Кокорин.

Игорь Ротенберг стал акционером завода в январе прошлого года, купив 46,17% его акций. На конец декабря 2017 г. доля бизнесмена была 47,03% акций, ЗАО «Столичная паевая компания» владела 46,17% акций завода.

Тульский патронный завод производит и поставляет патроны на внутренний и внешний рынки. В частности, продукция экспортируется в страны Северной, Центральной и Южной Америки, государства Евросоюза, Ближнего Востока, СНГ, а также в Австралию. Доля экспорта в общем объеме производства завода составляет более 50%.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

«Калашников» планирует начать производство скоростных судов в Крыму

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Концерн «Калашников» планирует запустить производство скоростных судов на феодосийском заводе «Море». Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин по итогам морской коллегии при правительстве.

«Мы ожидаем, что на завод "Море" в Феодосии придет концерн "Калашников". Важно, что там будет производство скоростных судов для Крыма, и в целом [скоростное морское сообщение] свяжет Крым с Краснодарским побережьем», – цитирует Рогозина «РИА Новости».

Фактически «Калашников» станет одновременно и производителем судов, и оператором перевозок, отметил вице-премьер.

Ранее Рогозин говорил, что в Крыму и Севастополе будут приняты дополнительные меры для развития судостроительных и судоремонтных предприятий.

Концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. 51% акций концерна принадлежит госкорпорации «Ростех», 49% – частным инвесторам.

Новыми направлениями деятельности «Калашникова» являются дистанционно управляемые боевые модули, беспилотные летательные аппараты и многофункциональные катера, говорится на сайте концерна.

Стиль жизни
Новости

Пушкинский музей объявил о сборе пластикового мусора для создания скульптур

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина и других московских музеях установят специальные мусорные баки для сбора пластикового мусора, который будет использован для создания скульптур. На баках будет надпись «Plastic for art», отмечается в сообщении музея.

Проект получил название «Where is my plastic bag?», его авторы – Лилия Ли-Ми-Ян и Катерина Садовски. Собранный пластиковый мусор будет переработан на заводе, после чего из него отольют скульптуры по 3d моделям.

Каждый человек, бросивший пластик в специальный бак, станет соавтором проекта. «Этот пластик мог бы разлагаться сотни лет где-то в Подмосковье, но нашими общими усилиями он может превратиться в произведения искусства», приводятся слова авторов проекта.

«Работа Ли-Ми-Ян и Садовски это художественный жест, который начинается со сбора пластикового мусора на собственной кухне, а заканчивается в музее», говорится в сообщении музея. Идея проекта в том, что изменить ситуацию с пластиковыми отходами в мире можно, только начав с себя.

200 работ звезд современного искусства на выставке в Москве

Финансы
Новости

ЦБ аннулировал лицензию НПФ «Муниципальный»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центробанк России аннулировал лицензию негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Муниципальный». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Основанием для такого решения послужили неоднократные нарушения требований пенсионного законодательства России, неисполнение предписаний регулятора об устранении нарушений требований федеральных законов.

Председателем совета НПФ является президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов. В августе 2017 г. Илюмжинов купил НПФ «Муниципальный». В том же месяце после сделки он говорил, что планирует объединить на его основе несколько НПФ.

Согласно данным ЦБ, активы фонда «Муниципальный» на конец 2017 г. оценивались в 200,955 млн руб., пенсионные резервы – в 70,442 млн руб. Количество участников фонда составляло 12 164 человека, из них пенсия начислялась 3966 человекам.

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд объяснил решение оставить в СИЗО экс-директора «Гоголь-центра»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Басманный суд Москвы объяснил, почему отказался перевести бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест. Суд посчитал, что Следственный комитет, который ходатайствовал о переводе Малобродского под домашний арест, не указал, «почему отпала необходимость в содержании обвиняемого под стражей».

Суд отметил, что ходатайство о замене ареста на домашний арест поступило через восемь дней после рассмотрения вопроса о продлении срока содержания Малобродского в СИЗО. При этом в новом ходатайстве СКР не указал никаких новых обстоятельств.

«Доводы следователя, указанные в ходатайстве о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, рассмотренные ранее, идентичны тем же доводам ходатайства о замене меры пресечения», – пояснили в суде (цитата ТАСС).

В пятницу Басманный суд Москвы отказался перевести Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест. 

Малобродский вместе с режиссером и художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым обвиняются в хищении бюджетных средств при подготовке проекта «Платформа». Следствие считает, что режиссер и его знакомые похитили 133 млн руб.

По делу проходят также гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Как москвичи стояли в очереди за билетами на «Нуреева»

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» начал переводить рейсы в новый терминал «Шереметьево»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Аэрофлот» приступил к переводу рейсов в терминал В аэропорта «Шереметьево», говорится в сообщении авиакомпании. Полеты из нового терминала будут выполняться с 3 мая. До 1 июня компания переведет в «Шереметьево В» 46 рейсов.

В ходе первого этапа в терминал В будут переведены внутренние рейсы – в Саратов, Воронеж, Ставрополь, Белгород, Пермь, Сыктывкар, Челябинск, Магнитогорск, Архангельск, Нижнекамск, Оренбург, Сургут и обратно.

Для трансферных пассажиров построен межтерминальный переход подземный пассажирский тоннель, объединяющий терминал В с терминалами D, E и F. По нему начнут курсировать поезда, которые будут отправляться каждые 4 минуты.

Расчетная пропускная способность нового терминала – 20 млн пассажиров в год, площадь – 108 000 кв. м. Инвестиции в его сооружение и обустройство, по данным на декабрь 2017 г., составили 19 млрд руб., инвестиции в тоннели и станционные комплексы – 17,1 млрд руб.

Как строится «Шереметьево»

Бизнес
Новости

«Дочка» «Ростеха» в четыре раза снизила сумму иска к Siemens

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Технопромэкспорт» (входит в «Ростех») в четыре раза снизил сумму иска к немецкому концерну Siemens AG и двум его российским «дочкам». Об этом сообщил представитель «Технопромэкспорта» в Арбитражном суде Москвы, передает «РИА Новости».

Теперь «Технопромэкспорт» требует взыскать в пользу компании «Интеравтоматика», миноритарным акционером которой он является, около 46,8 млн руб. и более 1,4 млн евро. Ранее сумма иска составляла 5,4 млн евро и 177,1 млн руб.

Ответчиками по иску кроме Siemens AG являются ООО «Сименс» и ООО «Сименс технологии газовых турбин» (на 65% принадлежит Siemens, на 35% российским «Силовым машинам»).

«Интеравтоматика» совместное предприятие Siemens и «Технопромэкспорта». Иск к Siemens был подан в конце прошлого года.

В июле 2017 г. Siemens AG заявила, что полностью откажется от своей доли в «Интеравтоматике». Это привело к расторжению договоров «Интеравтоматики» с заказчиками, снижению прибыли компании и возникновению у нее убытков, заявил представитель «Технопромэкспорта». «Интеравтоматика» лишилась серьезного объема заказов, теряет в цене, говорил он. Это и стало причиной иска.

Как турбины Siemens оказались в Крыму

Экономика
Новости

На Крымском мосту протестировали подсветку в цветах российского флага

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Строители Крымского моста, который должен соединить полуостров Крым с материковой частью России через Керченский пролив, испытали подсветку автодорожной арки, сообщил информационный центр проекта. Испытания прошли в ночь на субботу, уточняет «Интерфакс».

Видео и фотографии с включенной подсветкой выложены на сайте инфоцентра Крымского моста. На них видно, как одну из арок и горизонтальные участки слева и справа от нее подсветили синим цветом. Для подсветки планируется использовать также красный (для железнодорожной арки) и белый цвет (для наружных вертикальных элементов и фарватерных опор), следует из сообщения. В сообщении это не уточняется, но из полос этих трех цветов состоит российский флаг.

Включить подсветку полностью и в постоянном режиме планируется после завершения строительства железнодорожной части Крымского моста, отмечается в сообщении.

Крымский мост станет самым длинным мостом в России. Он начинается на Таманском полуострове в Краснодарском крае, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает пролив и выходит на Керченский полуостров на востоке Крыма. Состоит Крымский мост из двух параллельных мостов длиной по 19 км каждый – автомобильного и железнодорожного. Движение автомобилей и автобусов по мосту должно открыться в мае, грузовиков – осенью. Поезда планируется запустить в декабре 2019 г.

Генподрядчик строительства моста – «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга (Forbes оценивает его состояние в $3 млрд, это 40-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов). Стоимость контракта – 222,5 млрд руб., с учетом затрат заказчика – почти 228 млрд руб.

Крымский мост почти достроили. Как он выглядит прямо сейчас

Бизнес
Новости

«Сургутнефтегаз» в 2017 году получил прибыль против убытка годом ранее

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» за 2017 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 194,66 млрд руб. против убытка в 62,47 млрд руб. годом ранее, следует из материалов компании.

Продажи «Сургутнефтегаза» без учета экспортных пошлин выросли на 11,6% до 1,36 трлн руб., операционная прибыль увеличилась на 4,6% до 272,39 млрд руб., доналоговая прибыль составила 246,43 млрд руб. против убытка в 62,03 млрд руб. годом ранее.

Совокупные активы компании по итогам 2017 г. увеличились на 8,1% до 4,24 трлн руб., совокупные обязательства выросли на 31,6% до 626,49 млрд руб.

В I квартале 2018 г. чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 62,08 млрд руб. против 90,75 млрд руб. убытка годом ранее.

Основные направления бизнеса «Сургутнефтегаза» разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти и газа, производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов и продуктов газопереработки.

Технологии
Новости

Суд заблокировал слияние Xerox с Fujifilm

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Суд Нью-Йорка временно заблокировал слияние американской Xerox и японской Fujifilm, передает Bloomberg. Такое решение принято из-за иска одного из крупнейших акционеров Xerox – миллиардера Дарвина Дисона к американской компании.

Дисон обвинил гендиректора Xerox Джеффа Джейкобсона в преследовании собственных интересов при заключении сделки, в частности, тот был заинтересован в сохранении рабочего места. Он действовал не в интересах акционеров, считает Дисон. По его мнению, гендиректор пошел на сделку без разрешения акционеров.

Судья Бэрри Острагер пришел к выводу, что Джейкобсон знал, что с 10 ноября компания ищет ему замену. Соответствующее решение одобрил совет директоров. «Существует множество доказательств того, что он сотрудничал с Fuji, чтобы сделать себя незаменимым для сделки», – сказал судья.

Представитель Xerox назвал в суде иск Дисона «крайне неискренним» и попросил судью отклонить его. Xerox собирается обжаловать решение суда о блокировке сделки, уточнил он. «Джефф Джейкобсон всегда вел себя максимально честно в должности гендиректора и в переговорах с Fujifilm», – говорилось в предыдущем заявлении совета директоров Xerox. «Ни в одном из случаев он не превышал полномочия, предоставленные ему председателем совета директоров», – утверждали в компании.

Fujiflim рассматривает различные варианты дальнейших действий, в том числе возможность обжалования решения суда, сказал пресс-секретарь японской компании.

«Я благодарен, что суд принял меры по защите акционеров Xerox», – говорится в заявлении Дисона, опубликованном после решения суда.

В конце апреля Fujifilm Holdings и американская Xerox возобновили переговоры о слиянии. Сумма сделки может составить $6,1 млрд, сообщало Reuters. Переговоры были возобновлены после того, как Xerox под давлением инвесторов попросила пересмотреть условия сделки. Инвесторы Карл Айкан и Дисон, владеющие в совокупности 15% Xerox, выступают против слияния. Они считают, что соглашение об объединении компаний недооценивает стоимость Xerox.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Роскомнадзор начал разблокировать подсети зарубежных провайдеров

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных хостинг-провайдеров, чтобы избежать ограничения доступа к «добропорядочным интернет-ресурсам», говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Например, регулятор убрал из реестра запрещенных сайтов две подсети облачного сервиса Amazon общим объемом 3 млн адресов, следует из неофициальной выгрузки реестра, которую отслеживает гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин. Это произошло около 14.44 мск.

«При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и продолжают блокироваться», – отметил Роскомнадзор.

Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировать Telegram из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Telegram удается обходить блокировку, меняя IP-адреса. Например, мессенджер использует хостинг Amazon и Google. Роскомнадзору приходится блокировать подсети, из-за чего возникают проблемы с доступом к другим ресурсам.

Кого блокирует Роскомнадзор

Читать ещё
Preloader more
Фото