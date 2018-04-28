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Российский МИД объявил об ответных мерах против Литвы за аналог «закона Магнитского»

Россия в ответ на принятый Литвой аналог «списка Магнитского» внесла в «стоп-лист» «наиболее враждебно настроенных» к России литовских политиков. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.

«В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского "закона Магнитского" были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов», – уточняется в сообщении внешнеполитического ведомства. Список людей, против которых введены санкции, в сообщении МИДа не приводится. Но ведомство предупредило, что черный список может быть расширен, если Вильнюс продолжит «провокационную линию».

В конце марта министр внутренних дел Эймутис Мисюнас и руководитель департамента миграции Эвелина Гудзинскайте подписали указы о запрете въезда в Литву 44 россиянам, включенным в так называемый «список Магнитского». Они не смогут въезжать на территорию Литвы, так как представляют угрозу национальной безопасности, считают литовские власти. Фамилии россиян не назывались.

Литовский сейм одобрил «список Магнитского» в ноябре 2017 г. В прошлом году в него были включены фамилии 49 россиян.