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Медведев поручил передать одно из зданий РАН институту Жириновского

Учрежденный лидером ЛДПР Владимиром Жириновским Институт мировых цивилизаций получит в безвозмездное пользование 14-этажное здание в центре Москвы, в котором сейчас располагается Российская академия наук (РАН). Такое распоряжение 26 апреля подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

14-этажное здание площадью 10 900 кв. м по адресу: Ленинский проспект, д. 1/2, корп. 1, будет передано институту Жириновского в безвозмездное пользование на 49 лет, следует из распоряжения Медведева. Передача состоится после того, как здание будет передано в казну Российской Федерации, сказано в документе. Обеспечить предоставление здания Институту мировых цивилизаций поручено Росимуществу.

О том, что правительство России готовится передать институту Жириновского принадлежащее РАН здание, в октябре 2017 г. сообщала Русская служба Би-би-си. В здании прежде находилась гостиница РАН, сейчас там магазины и офисы, но академия заявляла о намерении вернуть зданию статус гостиницы, где можно недорого размещать приезжающих из всех регионов ученых.

В июне 2017 г. РБКсообщал, что Жириновский направил письмо президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить Институту мировых цивилизаций дополнительное здание. Помещения в Басманном переулке Москвы институту стало мало после того, как туда же из Лукового переулка переехал центральный аппарат ЛДПР. Здание в Басманном переулке было получено Институтом мировых цивилизаций от государства в безвозмездное пользование в 2002 г., с 2015 г. оно перешло в собственность вуза и затем было продано компании «Раритет-М», 10% которой принадлежит полной тезке бывшей супруги Жириновского Галине Лебедевой.

Близкий к Кремлю источник Русской службы Би-би-си объяснял, что новое здание института станет уступкой Кремля в обмен на участие Жириновского в выборах президента. Выборы состоялись в марте 2018 г., их победителем стал действующий президент Владимир Путин, Жириновский занял третье место, уступив не только Путину, но и выдвиженцу КПРФ Павлу Грудинину.