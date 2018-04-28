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На защиту «Артека» от оползней выделили более 3 млрд рублей

Правительство выделило из резервного фонда 3,3 млрд руб. на финансирование строительных и инженерных работ в международном детском центре «Артек». Копия распоряжения опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить Минобрнауки России из резервного фонда правительства в 2018 г. бюджетные ассигнования в размере до 3 300 000 руб. на финансирование мероприятия "Проектирование, строительство и реконструкция международного детского центра "Артек"… федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 г.", – говорится в документе.

Денежные средства будут потрачены на мероприятия по противооползневой и инженерной защите спальных корпусов "Артека" и центра инновационных образовательных технологий детского лагеря "Солнечный". При этом до 1 июня 2018 г. должна быть утверждена проектная документация.

Летом прошлого года сообщалось, что на реконструкцию и капитальный ремонт «Артека» государство потратило около 11 млрд руб. Работы по восстановлению детского центра начались еще в конце 2014 г. К началу первой летней смены были отремонтированы шесть лагерей «Артека» – «Лазурный», «Янтарный», «Хрустальный», «Морской», «Речной» и «Озерный». Реконструкция продлится до 2020 г., всего на эти цели будет потрачено около 17 млрд руб.