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Самолет ВМС Индии с невыпущенным шасси приземлился в «Жуковском»

Самолет Ил-38 ВМС Индии успешно приземлился в субботу в подмосковном аэропорту «Жуковский» с нераскрытой передней стойкой шасси, сообщает ТАСС со ссылкой на Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина.

«Рядом пожарные, огня нет», – сказал представитель компании. По его словам, при аварийной посадке никто не пострадал. Перед посадкой экипаж осуществил сброс топлива.

На борту самолета находилось от 7 до 11 человек – это экипаж и технические специалисты, сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах. Пилотов, успешно посадивших машину, представят к награде.

По факту случившегося будет проведено расследование, сообщили «РИА Новости» в корпорации.

Ил-38 – дальний противолодочный самолет, созданный на базе Ил-18. Предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, для морской разведки, поисково-спасательных операций, постановки минных заграждений.