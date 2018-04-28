Самолет ВМС Индии с невыпущенным шасси приземлился в «Жуковском»

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Самолет Ил-38 ВМС Индии успешно приземлился в субботу в подмосковном аэропорту «Жуковский» с нераскрытой передней стойкой шасси, сообщает ТАСС со ссылкой на Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина.
«Рядом пожарные, огня нет», – сказал представитель компании. По его словам, при аварийной посадке никто не пострадал. Перед посадкой экипаж осуществил сброс топлива.
На борту самолета находилось от 7 до 11 человек – это экипаж и технические специалисты, сообщил «Интерфаксу»источник в авиадиспетчерских службах. Пилотов, успешно посадивших машину, представят к награде.
По факту случившегося будет проведено расследование, сообщили «РИА Новости» в корпорации.
Ил-38 – дальний противолодочный самолет, созданный на базе Ил-18. Предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, для морской разведки, поисково-спасательных операций, постановки минных заграждений.
Финансы
Новости
Средняя ставка по ипотеке в России достигла очередного минимума
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Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в марте достигла очередного минимума и составила 9,64%. Об этом говорится в сообщении Центробанка России.
Предыдущий рекорд был установлен в феврале – 9,75%. В марте 2017 г. средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях была на уровне 11,68%.
«Количество и объем выданных ИЖК продолжали увеличиваться – было предоставлено 118 700 рублевых ИЖК на общую сумму 234,7 млрд руб. (месяцем ранее – 102 600 кредитов на общую сумму 198,9 млрд руб.)», – уточняется в сообщении.
Совокупная сумма задолженности по ипотечным кредитам выросла в марте на 2,1% и достигла 5,4 трлн руб. по состоянию на 1 апреля.
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Правительство выделило из резервного фонда 3,3 млрд руб. на финансирование строительных и инженерных работ в международном детском центре «Артек». Копия распоряжения опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.
«Выделить Минобрнауки России из резервного фонда правительства в 2018 г. бюджетные ассигнования в размере до 3 300 000 руб. на финансирование мероприятия "Проектирование, строительство и реконструкция международного детского центра "Артек"… федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 г.", – говорится в документе.
Денежные средства будут потрачены на мероприятия по противооползневой и инженерной защите спальных корпусов "Артека" и центра инновационных образовательных технологий детского лагеря "Солнечный". При этом до 1 июня 2018 г. должна быть утверждена проектная документация.
Летом прошлого года сообщалось, что на реконструкцию и капитальный ремонт «Артека» государство потратило около 11 млрд руб. Работы по восстановлению детского центра начались еще в конце 2014 г. К началу первой летней смены были отремонтированы шесть лагерей «Артека» – «Лазурный», «Янтарный», «Хрустальный», «Морской», «Речной» и «Озерный». Реконструкция продлится до 2020 г., всего на эти цели будет потрачено около 17 млрд руб.
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Компания «М 13» проанализировала, как менялось в апреле число подписчиков и количество просмотров у сотни самых популярных Telegram-каналов. Количество подписчиков каналов общественно-политической тематики росло на протяжении всего периода исследования со 2 по 26 апреля, говорится в сообщении компании.
В первую неделю блокировки Telegram (с 16 по 22 апреля) число просмотров упало на 24,43%, утверждает компания. При этом количество подписчиков выросло на 6,84%. За неделю с 23 по 26 апреля число подписчиков увеличилось на 7,59%, просмотры сократились на 4,07%.
Компания «М 13» является разработчиком системы мониторинга СМИ «Катюша», которую используют администрации президента и правительства.
Ранее «Медиалогия» выпустила исследование о просмотрах Telegram-каналов. В нем утверждалось, что просмотры с 16 по 23 апреля сократились на 76,5%. Среди входящих в топ-100 Telegram-каналов аудиторию потеряли каналы о развлечениях, музыке, юморе, путешествиях и хобби, утверждает компания.
Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировать Telegram из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Telegram удается обходить блокировку, меняя IP-адреса.
Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram
Евгений Разумный / Ведомости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Это не игра в прятки и догонялки»
1/12
Денис Гришкин / Ведомости
Вице-премьер Аркадий Дворкович: «А у меня работает»
2/12
Евгений Разумный / Ведомости
Руководитель ФАС Игорь Артемьев: «Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха... Вообще, если делаешь – надо делать до конца. Надо быть уверенным тысячу раз, посоветоваться с экспертами и доходить до конца. Государство не может позволить себе садиться в лужу, и это очень печально. Я надеюсь, что при достижении этой цели не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом»
3/12
Михаил Метцель / ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров: «И все же я не сторонник блокировки Telegram и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей»
4/12
Григорий Сысоев / РИА Новости
Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов: «Практика по результатам истории с Telegram показала, что не все инструменты, которые применяются нашим надзором, работают эффективно... Telegram – это круто. Я надеюсь, что удастся найти решение, и я бы очень желал, чтобы этот продукт, который создается нашими российскими разработчиками, такие уникальные продукты, как Telegram, они, конечно же, реализовывались и находили пути взаимодействия с государством с меньшим количеством неурядиц, проблем и конфликтов и с большим успехом»
5/12
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин: «Нельзя было создавать ситуацию, которая повлекла такие последствия для пользователей, особенно для тех, кто не связан с Telegram. Это действительно слишком тяжелые последствия»
6/12
Евгений Разумный / Ведомости
Замруководителя Минкомсвязи Алексей Волин о том, пользуется ли он Telegram и будет ли обходить блокировку: «Я часто бываю в странах, где разного рода интернет-сервисы блокируются, и там обычно пользуюсь VPN, которые позволяют мне обращаться к привычным мне сервисам... У нас разве есть закон, запрещающий обходить блокировки? Я про такой не слышал»
7/12
Максим Стулов / Ведомости
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев признал невозможность блокировки Telegram: «И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram – это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает»
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vk.com/andrew
Управляющий директор соцсети «В контакте» Андрей Рогозов о попытках Роскомнадзора заблокировать Telegram и блокировке других IP-адресов: «Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов»
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journ.msu.ru
Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков: «Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок»
10/12
Thomas Mukoya / Reuters
Компания Qiwi о действиях Роскомнадзора: «Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram»
11/12
instagram.com/durov
А вот что об этом думает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров: «11-й день продолжаются попытки блокировать Telegram на территории России. Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, что едва ли»
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Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 6 млрд руб. для развития программы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 (RRJ-95). Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
4 млрд руб. будет выделено в виде субсидии производителям воздушных судов на финансирование затрат, связанных с формированием склада запасных частей воздушных судов нового типа. Еще 2 млрд выдается разработчику самолета – компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) на проведение НИОКР по нескольким направлениям. Это сертификация доведения ресурса первых 16 серийных самолетов до 10 000 полетов, сертификация второстепенных изменений конструкции, сертификация минимального перечня оборудования, необходимого для совершения полета. Кроме того, из этих средств ГСС надлежит финансировать разработку технического предложения на создание укороченной версии самолета на 75 мест и технических заданий по системам, подлежащим импортозамещению.
Соглашения о намерениях по поставке 75-местной машины были подписаны ГСС с компанией S7 на недавнем авиасалоне в Анталье, там же было подписано аналогичное соглашение с иранскими компаниями на «импортозамещенный» SuperJet RRG-100R.
Политика
Новости
Медведев поручил передать одно из зданий РАН институту Жириновского
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Учрежденный лидером ЛДПР Владимиром Жириновским Институт мировых цивилизаций получит в безвозмездное пользование 14-этажное здание в центре Москвы, в котором сейчас располагается Российская академия наук (РАН). Такое распоряжение 26 апреля подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
14-этажное здание площадью 10 900 кв. м по адресу: Ленинский проспект, д. 1/2, корп. 1, будет передано институту Жириновского в безвозмездное пользование на 49 лет, следует из распоряжения Медведева. Передача состоится после того, как здание будет передано в казну Российской Федерации, сказано в документе. Обеспечить предоставление здания Институту мировых цивилизаций поручено Росимуществу.
О том, что правительство России готовится передать институту Жириновского принадлежащее РАН здание, в октябре 2017 г. сообщала Русская служба Би-би-си. В здании прежде находилась гостиница РАН, сейчас там магазины и офисы, но академия заявляла о намерении вернуть зданию статус гостиницы, где можно недорого размещать приезжающих из всех регионов ученых.
В июне 2017 г. РБКсообщал, что Жириновский направил письмо президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить Институту мировых цивилизаций дополнительное здание. Помещения в Басманном переулке Москвы институту стало мало после того, как туда же из Лукового переулка переехал центральный аппарат ЛДПР. Здание в Басманном переулке было получено Институтом мировых цивилизаций от государства в безвозмездное пользование в 2002 г., с 2015 г. оно перешло в собственность вуза и затем было продано компании «Раритет-М», 10% которой принадлежит полной тезке бывшей супруги Жириновского Галине Лебедевой.
Близкий к Кремлю источник Русской службы Би-би-си объяснял, что новое здание института станет уступкой Кремля в обмен на участие Жириновского в выборах президента. Выборы состоялись в марте 2018 г., их победителем стал действующий президент Владимир Путин, Жириновский занял третье место, уступив не только Путину, но и выдвиженцу КПРФ Павлу Грудинину.
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Руководители Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы охраны (ФСО) отчитались о доходах за 2017 г. Соответствующие данные опубликованы на сайтах ведомств.
Директор ФСБ России Александр Бортников в 2017 г. заработал 10,9 млн руб. В позапрошлом году доход Бортникова составил 11,4 млн руб. Супруга директора ФСБ за год получила 332 500 руб. дохода против 273 200 руб. в 2016 г.
Собственность Бортникова за год не изменилась. Ему принадлежат квартира площадью 99 кв. м, гараж 18 кв. м и два машино-места по 18 кв. м каждое. В собственности супруги находятся земельный участок площадью 1198 кв. м, жилой дом – 150 кв. м и квартира – 115 кв. м.
Директор ФСО Дмитрий Кочнев в прошлом году заработал 11 млн руб., что на 2,5 млн руб. больше, чем в 2016 г. Супруга Кочнева за 2017 г. задекларировала 55,3 млн руб. дохода против 41 млн руб. в 2016 г.
В собственности Кочнева по-прежнему находятся квартира площадью 101,7 кв. м и автомобиль Renault Duster. Супруге принадлежат четыре квартиры площадью 172, 39, 88,6 и 52,1 кв. м, а также два земельных участка: 2339 и 1726 кв. м, жилой дом площадью 328,5 кв. м, гостевой дом площадью 104,9 кв. м, навес, беседка, гараж, два машино-места и автомобиль Mercedes-Bens GL 400 4M.
Директор СВР Сергей Нарышкин в прошлом году заработал 8,9 млн руб. В 2016 г. доход Нарышкина составил 9,5 млн руб. Супруга директора СВР в 2017 г. заработала 4,9 млн руб. против 5,3 млн руб. в позапрошлом году.
Нарышкину принадлежат земельный участок площадью 2500 кв. м, жилой дом – 126,7 кв. м, квартира – 224,1 кв. м и два машино-места: 15,7 и 19,1 кв. м. Супруга задекларировала 25%-ную долю в квартире площадью 139 кв. м, квартиру в 166,8 кв. м и машино-место площадью 18 кв. м. Также в ее пользовании находятся квартира площадью 224,1 кв. м и машино-место – 12 кв. м. За год список собственности не изменился.
Самые «бедные» чиновники
Евгений Разумный / Ведомости
Среди министров меньше всех заработал руководитель Минприроды Сергей Донской – 5,26 млн руб. Его супруга задекларировала доход в 401 789 руб. В собственности семьи две квартиры
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Екатерина Ширинкина для Ведомостей
Доход министра связи Николая Никифорова в 2017 г. составил 5,836 млн руб. По личному доходу он оказался на втором месте среди «бедных» министров, однако по семейному доходу вошел в топ-10 богатейших членов правительства. Его жена в 2017 г. получила почти 63 млн руб. В собственности семьи три автомобиля, в том числе Tesla Х, и три квартиры
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Евгений Разумный / Ведомости
Министр транспорта Максим Соколов в 2017 г. получил 5,850 млн руб. В собственности его семьи квартира и доли в двух нежилых помещениях
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Андрей Гордеев / Ведомости
Министр труда Максим Топилин задекларировал за 2017 г. 5,928 млн руб. дохода. По семейному доходу он вошел в топ-20 богатейших министров: его жена в прошлом году получила 17,141 млн руб. В собственности семьи министра три квартиры, гараж и Volvo S60
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Кирилл Кухмарь / фотохост-агентство ТАСС
Министр спорта Павел Колобков в 2017 г. заработал 6,131 млн руб., его супруга – 372 000 руб. Семья владеет земельным участком, жилым домом, двумя квартирами в России и одной – в Испании. Также в собственности семьи три автомобиля – ВАЗ 21083, BMW Х3 и Ford Focus
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Страница Вконтакте Олега Быкова
Среди депутатов Госдумы наименьший доход задекларировал единоросс Олег Быков – 1,268 млн руб. Доход его супруги составил 296 672 руб. В собственности семьи квартира площадью 52,5 кв. м и автомобиль Toyota Corolla Fielder
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Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС
Справедливоросс Дмитрий Ионин в 2017 г. заработал 2,614 млн руб., его супруга – 86 741 руб. В собственности депутата квартира площадью 109 кв. м и 1/4 квартиры площадью 87 кв. м, а также автомобиль Audi Q7
7/15
Страница Instagram Ризвана Курбанова
Единоросс Ризван Курбанов задекларировал 2,689 млн руб. В его декларации нет данных о транспортных средствах и недвижимости в собственности
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ЛДПР
Депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко в 2017 г. задекларировал доход в размере 2,936 млн руб. В его собственности треть квартиры площадью 65,20 кв.м, в собственности его жены – половина квартиры площадью 50,1 кв.м. Также семья владеет автомобилем Honda Fit
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Павел Смертин / ТАСС
Самым «бедным» сотрудником Кремля стала референт президента Наталья Меликова. Ее доход составил 4,5 млн руб. На втором месте референт Екатерина Хуторская (4,729 млн руб.), на третьем – помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов (4,767 млн руб.), на четвертом – замруководителя протокола президента Михаил Казаринов (4,8 млн руб.). Топ-5 «бедных» чиновников в Кремле замыкает замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев (на фото). Его доход в 2017 г. составил 4,94 млн руб.
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Андрей Гордеев / Ведомости
Из сенаторов меньше всех в 2017 г. заработал член Совета Федерации от Псковской области Андрей Турчак – его доход составил 2,106 млн руб. Его супруга в прошлом году заработала 33,109 млн руб. В собственности семьи земельный участок для личного подсобного хозяйства, две квартиры и 1/3 еще одной квартиры
11/15
Валерий Шарифулин / ТАСС
Сенатор от Северной Осетии – Алании Арсен Фадзаев в 2017 г. получил 2,192 млн руб. Его жена заработала 690 594 руб. В собственности семьи два земельных участка, дом площадью 864 кв. м и Lexus LX 570
12/15
Максим Стулов / Ведомости
Сенатор от Новгородской области Сергей Митин в прошлом году получил 2,337 млн руб., его жена – 1,536 млн руб. В их собственности земельный участок, жилой дом, две квартиры, гараж, Toyota Land Cruiser 200 и квадроцикл
13/15
PhotoXPress
Член Совета Федерации от Саратовской области Сергей Аренин задекларировал доход в 2,7 млн руб., его жена – 136 456 руб. В их собственности три земельных участка под жилищное строительство, жилой дом и Subaru Forester
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Владимир Печеный / РИА Новости
Сенатор от Севастополя Валерий Куликов в 2017 г. заработал 2,772 млн руб., его супруга – 197 349 руб. Им принадлежит садовый участок, дом, квартира и автомобиль Mitsubishi ASX
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Игорь Ротенберг снизил долю в уставном капитале Тульского патронного завода с 47,04 до 20,23% акций (с 97 802 до 42 054 акций). Об этом говорится в материалах предприятия.
По 13,40% в уставном капиталеАО «Тульский патронный завод» приобрели столичные ООО «ДФА капитал» и ООО «ВК холдингс» (по 27 874 акции каждая компания соответственно).
Менеджер оборонного предприятия пояснил «Ведомостям», что эта сделка связана с наложенными на Ротенберга санкциями США – его выход из капитала завода позволит ему экспортировать патроны в третьи страны.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «ДФА капитал» зарегистрировано 22 марта 2015 г. Компанию возглавляет Дмитрий Афанасенко, который также является гендиректором ООО «Стройпроектхолдинг». Бенефициаром этой компании является Аркадий Ротенберг, сообщает «Интерфакс».
ООО «ВК холдингс» зарегистрировано 15 марта 2018 г. Бенефициаром компании является ее гендиректор Владимир Кокорин.
Игорь Ротенберг стал акционером завода в январе прошлого года, купив 46,17% его акций. На конец декабря 2017 г. доля бизнесмена была 47,03% акций, ЗАО «Столичная паевая компания» владела 46,17% акций завода.
Тульский патронный завод производит и поставляет патроны на внутренний и внешний рынки. В частности, продукция экспортируется в страны Северной, Центральной и Южной Америки, государства Евросоюза, Ближнего Востока, СНГ, а также в Австралию. Доля экспорта в общем объеме производства завода составляет более 50%.
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Концерн «Калашников» планирует запустить производство скоростных судов на феодосийском заводе «Море». Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин по итогам морской коллегии при правительстве.
«Мы ожидаем, что на завод "Море" в Феодосии придет концерн "Калашников". Важно, что там будет производство скоростных судов для Крыма, и в целом [скоростное морское сообщение] свяжет Крым с Краснодарским побережьем», – цитирует Рогозина «РИА Новости».
Фактически «Калашников» станет одновременно и производителем судов, и оператором перевозок, отметил вице-премьер.
Ранее Рогозин говорил, что в Крыму и Севастополе будут приняты дополнительные меры для развития судостроительных и судоремонтных предприятий.
Концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. 51% акций концерна принадлежит госкорпорации «Ростех», 49% – частным инвесторам.
Новыми направлениями деятельности «Калашникова» являются дистанционно управляемые боевые модули, беспилотные летательные аппараты и многофункциональные катера, говорится на сайте концерна.
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В Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина и других московских музеях установят специальные мусорные баки для сбора пластикового мусора, который будет использован для создания скульптур. На баках будет надпись «Plastic for art», отмечается в сообщении музея.
Проект получил название «Where is my plastic bag?», его авторы – Лилия Ли-Ми-Ян и Катерина Садовски. Собранный пластиковый мусор будет переработан на заводе, после чего из него отольют скульптуры по 3d моделям.
Каждый человек, бросивший пластик в специальный бак, станет соавтором проекта. «Этот пластик мог бы разлагаться сотни лет где-то в Подмосковье, но нашими общими усилиями он может превратиться в произведения искусства», – приводятся слова авторов проекта.
«Работа Ли-Ми-Ян и Садовски – это художественный жест, который начинается со сбора пластикового мусора на собственной кухне, а заканчивается в музее», – говорится в сообщении музея. Идея проекта в том, что изменить ситуацию с пластиковыми отходами в мире можно, только начав с себя.
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Центробанк России аннулировал лицензию негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Муниципальный». Об этом говорится в сообщении регулятора.
Основанием для такого решения послужили неоднократные нарушения требований пенсионного законодательства России, неисполнение предписаний регулятора об устранении нарушений требований федеральных законов.
Председателем совета НПФ является президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов. В августе 2017 г. Илюмжинов купил НПФ «Муниципальный». В том же месяце после сделки он говорил, что планирует объединить на его основе несколько НПФ.
Согласно данным ЦБ, активы фонда «Муниципальный» на конец 2017 г. оценивались в 200,955 млн руб., пенсионные резервы – в 70,442 млн руб. Количество участников фонда составляло 12 164 человека, из них пенсия начислялась 3966 человекам.
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Россия в ответ на принятый Литвой аналог «списка Магнитского» внесла в «стоп-лист» «наиболее враждебно настроенных» к России литовских политиков. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.
«В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского "закона Магнитского" были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов», – уточняется в сообщении внешнеполитического ведомства. Список людей, против которых введены санкции, в сообщении МИДа не приводится. Но ведомство предупредило, что черный список может быть расширен, если Вильнюс продолжит «провокационную линию».
В конце марта министр внутренних дел Эймутис Мисюнас и руководитель департамента миграции Эвелина Гудзинскайте подписали указы о запрете въезда в Литву 44 россиянам, включенным в так называемый «список Магнитского». Они не смогут въезжать на территорию Литвы, так как представляют угрозу национальной безопасности, считают литовские власти. Фамилии россиян не назывались.
Литовский сейм одобрил «список Магнитского» в ноябре 2017 г. В прошлом году в него были включены фамилии 49 россиян.