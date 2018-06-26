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Верховный суд назвал признаки маскировки одиночных пикетов под массовые акции

Пленум Верховного суда (ВС) разъяснил правила проведения митингов и одиночных пикетов, сообщает РАПСИ. В некоторых случаях, по мнению судей, одиночные пикеты могут быть по решению суда признаны массовой акцией, которая требует согласования с властями.

Суды могут принять такое решение, если несколько пикетов формально подпадают под признаки одиночных. Признаками несанкционированной акции, замаскированной под серию одиночных пикетов, судьи назвали единство целей участников акции, общую организацию мероприятия, единовременность пикетов и их территориальное тяготение друг к другу. Кроме того, участники акции должны использовать ассоциативно узнаваемые или идентичные наглядные средства агитации и выдвигать общие требования и призывы, цитирует РАПСИ постановление пленума ВС.

Судьи ВС рекомендовали судам исходить из того, что административный арест за участие в несанкционированных акциях является крайней мерой. Кроме того, в постановлении уточняется процедура согласования массовой акции. Уведомления о мероприятии должны подаваться так, чтобы орган публичной власти получил его не позже чем за 15 дней до назначенной даты. Если организатору акции пришло уведомление об изменении времени и места акции позже чем за три дня, оно считается недействительным и публичное мероприятие будет расцениваться как согласованное.

Сотрудники МВД периодически задерживают участников одиночных пикетов за нарушения правил публичных акций. Например, 14 июня, в день открытия чемпионата мира по футболу, в Москве был задержан за одиночный пикет гражданин Британии Питер Тетчелл, протестовавший у памятника Жукову против притеснения сексуальных меньшинств в Чечне, сообщало агентство «Интерфакс». На него заведено административное дело за нарушение правил проведения акции, однако какие именно нарушения, в ведомстве не уточнили.