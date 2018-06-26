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Социологи оценили шансы Тимошенко стать президентом Украины

У лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко самый высокий рейтинг среди возможных кандидатов на пост президента Украины, сообщает украинская социологическая группа «Рейтинг».

За Тимошенко готовы проголосовать 16% опрошенных, за действующего президента Петра Порошенко — только 8,6%. Второе место по уровню поддержки на президентских выборах занял депутат Верховной рады Анатолий Гриценко — 11,7%. На третьем месте политик Юрий Бойко. Также действующего президента по популярности обошел актер Владимир Зеленский - его рейтинг составил 9,3%. На равных с Порошенко оказался солит украинской рок-группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук.

Одновременно Порошенко возглавил антирейтинг. Почти 52% респондентов ни в коем случае не проголосовали бы за него. За экс-министра экономики Арсения Яценюка не готовы голосовать 30%, за журналиста Олега Ляшко - 23,8%, за Бойко - 23%, за Тимошенко - 20,8%.

«Рейтинг» – негосударственная украинская социологическая служба. Опрос проводился 14-24 июня 2018 г., в нем участвовали 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность - не более 2%.

20 июня Юлия Тимошенко заявила, что будет участвовать в борьбе за пост президента Украины в 2019 г. Она пообещала в случае победы провести референдум, на котором будет предложено принять новую Конституцию Украины для демонополизации власти.