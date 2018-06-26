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ФСБ потребовала уволить ректора Саратовского технического университета

Управление ФСБ по Саратовской области потребовало от Фрунзенского районного суда Саратова отстранить от работы ректора Саратовского государственного технического университета Игоря Плеве, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря суда Анастасии Тудаковой. «Поступил материал о временном отстранении от должности ректора СГТУ Плеве», - сказал она, отметив, что ходатайство ФСБ суд рассмотрит 27 июня.

Сам Плеве информагентству «Свободные новости» отказался комментировать ситуацию. «Я не собираюсь комментировать это, я в отпуске», - сказал он, добавив, что находится не в Саратове, а «в пригороде».

Информагентство «Версия-Саратов» со ссылкой на источник сообщило, что против Плеве возбуждено уголовное дело. По информации источника агентства, ранее государство выделило 27 млн руб. на покупку квартир, которые должны были быть распределены между молодыми учеными университета. Весной 2018 г. сотрудники УФСБ по Саратовской области провели обыски в здании вуза. Из положенных 30 квартир только четыре-пять получили специалисты указанной категории. Остальные квартиры передали «сотрудникам, в основном руководящего звена и близким по связям», сказал источник.

В свою очередь источник «Свободных новостей» в правоохранительных органах утверждает, что в отношении Плеве возбуждено несколько уголовных дел. Его подозревают в превышении полномочий и других преступлениях коррупционного характера.