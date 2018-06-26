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Власти Украины отказали Москальковой в посещении россиянина в киевском СИЗО

Уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову не пустили к находящемуся в Лукьяновском СИЗО россиянину Максиму Одинцову из-за отсутствия разрешения со стороны минюста Украины, передает «РИА «Новости». «На основании нехватки необходимых документов было отказано в посещении Одинцова», — пояснила она.

По ее словам, переговоры с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой не дали положительных результатов. Москалькова сожалеет о решении украинских властей. Она считает, что взаимное посещение граждан двух стран омбудсменами могло бы стать «шагом доброй воли» в российско-украинских отношениях.

Москалькова пообещала направить все необходимые запросы для получения разрешения минюста Украины, после этого она вновь приедет в Киев для посещения Одинцова. По ее словам, сейчас она возвращается в Москву, так как «слишком много других дел».

На границе Крыма с Украиной возле пункта пропуска «Чонгар» 20 ноября 2016 г. задержали двоих российских военнослужащих, уроженцев Крыма Александра Баранова и Максима Одинцова. Украинские спецслужбы пытаются сфабриковать против них уголовное дело за якобы совершенные преступления против Украины, ранее заявляли в российском Минобороны. Одинцов и Баранов перешли на службу в российскую армию в 2014 г., после вхождения Крыма в состав России.

В феврале этого года Дарницкий районный суд Киева признал Баранова и Одинцова виновными по обвинению в госизмене и дезертирстве. Их приговорили к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно.