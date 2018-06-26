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Верховный суд США оставил в силе иммиграционный указ Трампа

Верховный суд США признал правомерным иммиграционный указ американского президента Дональда Трампа. Речь идет о третьем указе, который вводит запрет на выдачу виз на въезд в страну гражданам шести мусульманских стран, передает Bloomberg.

Пять судей Верховного суда проголосовали за указ, четверо выступили против. Трамп «не нарушил закон» США, когда издал указ, говорится в решении суда.

В декабре апелляционный суд в Сан-Франциско признал, что Трамп превысил полномочия, издав указ. По мнению суда, администрация президента не представила убедительных доказательств того, что жители отдельных мусульманских стран представляют опасность для США и поэтому им должно быть отказано во въезде.

Трамп в 2017 г. подписал указ о введении запрета на 90 дней на въезд в США гражданам Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Позже Ирак был исключен из этого списка. Несколько федеральных судов США заблокировали данный указ. В июне того же года Верховный суд США частично восстановил действие указа.

В сентябре 2017 г. Трамп подписал новый указ. В список стран были включены Венесуэла, КНДР и Чад. Судан был исключен. За день до вступления в силу указ заблокировал Федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи). 13 ноября апелляционный суд разрешил частичное вступление в силу этого указа. Суд постановил, что власти США могут запретить въезд в страну гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада, если у них нет родственников в США.