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СКР начал проверку после крупного пожара на заводе – производителе Су-30

Следственный комитет России (СКР) начал проверку после пожара на Иркутском авиационном заводе. Предприятие производит истребители ОКБ «Сухой» (Су-30 разных модификаций), учебно-боевой Як-130 и готовится к серийному производству пассажирского МС-21.

«Сегодня в дневное время произошел пожар в одном из цехов Иркутского авиационного завода, расположенного по улице Новаторов города Иркутск-2. В настоящее время пожар локализован», – говорится в сообщении СКР. Следственный отдел по Ленинскому району Иркутска начал доследственную проверку по признакам халатности (ст. 293 УК).

Корпорация «Иркут», в состав которой входит Иркутский авиазавод, сообщила, что пожар потушен, ни люди, ни основное оборудование не пострадали. Причина пожара предварительно установлена: «возгорание возникло в кожухе под ванной, в которой проходит обработка титановых деталей». По информации завода, сотрудники были срочно эвакуированы из цеха, а штатные подразделения пожаротушения сразу же приступили к тушению. Потом к ним присоединились пожарные МЧС.

«Анодно-малярный цех расположен отдельно от остальных производственных и хозяйственных сооружений ИАЗ... Происшествие не окажет влияния на работу предприятия», – сообщил завод.

По данным МЧС, пожар ликвидирован в 18.30 по местному времени (13.30 по московскому времени), угрозы населению нет. Площадь пожара составляла 1000 кв. м, ему был присвоен 4-й повышенный номер сложности. От МЧС России привлекались 71 человек личного состава и 31 единица техники.