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Трамп поедет на встречу с Путиным без дочери и зятя

Американское издание Politico опубликовало состав американской делегации на предстоящей встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

По данным издания, на саммит вместе с Дональдом и Меланией Трамп отправятся заместитель руководителя аппарата Белого дома по коммуникациям и бывший президент телеканала Fox News Билл Шайн, глава аппарата Белого дома Джон Келли, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, советник по политическим вопросам Стивен Миллер, директор Белого дома по социальным сетям Дэн Савино, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, а также сотрудники аппарата первой леди Мелании Трамп, в частности Линдсэй Рейнольдс и Стефани Гризхэм.

Делегация будет сопровождать президента не только на саммите с Путиным, но и на других встречах европейского турне. Дочь Трампа Иванка и ее супруг Джаред Кушнер, принимавшие участие во многих встречах президента США с иностранными политиками, в Хельсинки не поедут, отмечает Politico.

Встреча лидеров России и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Ожидается, что стороны детально обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, а также перспективы двухсторонних отношений, в том числе вопрос о вмешательстве России в президентские выборы США 2016 г. Ранее Трамп и Путин встречались только на полях саммитов G20 в июле 2017 г. и АТЭС в ноябре 2017 г.