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Верховный суд обязал компенсировать ущерб автомобилистам из-за ям на дорогах

Отвечающая за качество дорожного полотна управляющая организация должна нести финансовую ответственность перед собственником автомобиля, который пострадал из-за ям на дороге. Об этом говорится в опубликованном на сайте ВС обзоре судебной практике.

Судебная коллегия ВС рассмотрела дело между попавшим в ДТП автомобилистом и дорожной организацией. Владелец транспортного средства утверждал, что авария произошла из-за ямы на дороге, и потребовал через суд от дорожников компенсации. Однако суды первой и второй инстанции отказали в удовлетворении иска. Они сослались на ст. 1083 Гражданского кодекса (ГК), по которой не подлежит возмещению ущерб, возникший по вине потерпевшего или по его неосторожности. При этом суды обязывали водителя самостоятельно доказывать собственную невиновность.

ВС указал на неверную трактовку судами Гражданского кодекса. Рассматривая подобные дела, необходимо опираться на ст. 1064 ГК. В ней говорится, что причиненный имуществу гражданина вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, и именно оно должно доказывать отсутствие своей вины, если не хочет нести ответственность. По мнению судебной коллегии ВС, вина управляющей организации была доказана схемой происшествия, составленной инспектором ДПС. Кроме того, управляющей организации был выписан административный штраф за несоответствие дорожного полотна ГОСТу, и дорожники обжаловать его не стали. Коллегия судей ВС особо указывает, что несоответствие дорожного полотна ГОСТу установил и суд второй инстанции. Причиной ДТП стала яма размером в 15,3 м в длину, 1,8 м – в ширину и 0,26 м – в глубину, тогда как предельное допустимые размеры ямы по ГОСТу: 15 см – в длину, 60 см – в ширину и 5 см – в глубину.

«Указанные факты были установлены судом и свидетельствуют о ненадлежащем содержании дороги ответчиком. Таким образом, суд второй инстанции установил наличие всех обстоятельств, совокупность которых предполагает возложение на ответчика обязанности возместить причиненный вред истцу», – говорится в документе Верховного суда. Судебная коллегия ВС указала, что виновная в причинении вреда имущества организация обязана в полном объеме выплатить ущерб, а также указала на нарушения суду второй инстанции, который обязал истца самостоятельно доказывать собственную невиновность.