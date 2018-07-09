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Великобритания обвинила Россию в причастности к гибели женщины от «Новичка»

Сегодня Великобритания на официальном уровне заявила, что Россия причастна к гибели гражданки Великобритании Дон Стерджес после отравления нервно-паралитическим агентом «Новичок» 4 июля. Заявление об этом сделал министр обороны страны Гэвин Уильямсон, выступая в парламенте.

«Реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле, которое привело к смерти гражданки Великобритании. Полагаю, что весь мир присоединится к нам в осуждении этого деяния», - передало агентство Reuters слова Уильямсона. Имел ли Уильямсон в виду под «нападением» новый инцидент 4 июля, неясно, подчеркивает агентство.

4 июля полиция Великобритании сообщила об инциденте в Эймсбери, Уилтшир, где двух человек госпитализировали в критическом состоянии с симптомами тяжелого отравления. Впоследствии Скотленд-ярд заявил, что они отравились тем же веществом «Новичок», что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в находящемся неподалеку Солсбери. Одна из пострадавших, 44-летняя Дон Стерджес, скончалась 8 июля.

The Guardian выяснила, что другой пострадавший от отравления - 45-летний Чарли Роули - был старьевщиком. По данным британских СМИ, сейчас приоритетная версия правоохранителей - контакт Роули с выброшенной кем-то емкостью из под «Новичка», использованного при отравлении Скрипалей.

Лондон вскоре после отравления Скрипалей 4 марта этого года обвинил Россию в его организации. Москва это категорически отрицала, настаивая, что Великобритания не представила никаких доказательств. Тем не менее межгосударственный скандал привел к резкому охлаждению отношений, взаимной высылке дипломатов и расследованию источников благосостояния российских богачей, живущих в Великобритании.