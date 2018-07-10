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Кремль заявил о «страшнейшем русофобском давлении» на сенаторов в США

Нелицеприятные высказывания побывавшего в России американского сенатора Джона Кеннеди о российских властях «трудно понять», особенно не зная контекста, сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент первое: находится в плену стереотипов и второе: под страшнейшим русофобским давлением», – добавил представитель Кремля.

Республиканец Джон Кеннеди входит в группу американских конгрессменов и сенаторов, которая прибыла в Россию 30 июня. Американские политики встретились с российскими парламентариями. Делегацию также принял министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В интервью телеканалу CNN Кеннеди рассказал, что приехал, чтобы донести до российского руководства пять требований. Их сенатор перечислил в интервью: это требование прекратить вмешиваться в американские выборы, покинуть территорию Украины и дать Киеву возможность самоопределения, покинуть Крым и дать полуострову право на самоопределение, помочь США урегулировать конфликт в Сирии и не позволить Ирану закрепиться на юге Сирии, чтобы избежать новой войны в регионе. Сенатор заявил, что санкции против России будут ужесточены, если она вмешается в запланированные на осень выборы в сенат и палату представителей США.

Кеннеди заявил, что донес свое послание до министра иностранных дел России, спикера Госдумы и отдельных парламентариев. По словам сенатора, проведенные в Москве встречи помогли ему понять состояние политической системы в России. Описывая ее в интервью, сенатор употребил слово «мафия»: «У них нет политической философии. В смысле, какая может быть политической философия у этой мафии?»

Визит американских парламентариев в Россию проходит в преддверии саммита с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Их встреча состоится в Финляндии 16 июля – на следующий день после завершения чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

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