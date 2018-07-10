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Суд арестовал руководившего тушением пожара в «Зимней вишне»

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Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте до 7 сентября руководителя отряда пожарных Андрея Бурсина, занимавшегося тушением пожара в торговом центре «Зимняя вишня», передает «Интерфакс».

Бурсину предъявлены обвинения по статье «халатность» (ч. 3 ст. 293 УК РФ), он был задержан 7 июля. По версии следствия, начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Кемеровской области Бурсин не организовал работу пожарно-спасательного гарнизона Кемерова, а также ненадлежащим образом организовал разведку пожара в «Зимней вишне».

На заседании суда руководитель следственной группы Рустан Габдулин заявил, что коллеги Бурсина угрожали потерпевшим и оказывали на них давление. У суда собралось порядка 20 человек, которые, в частности, «говорили, что лучше бы потерпевшие все сгорели в торговом центре вместе с детьми», пересказывал Габдулин.

Ранее суд арестовал руководителя МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и начальника отдела надзора деятельности и профилактической работы по городам Кемерово, Березовский и Кемеровского района МЧС Григория Терентьева по обвинению в халатности и растрате.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. Он унес жизни 60 человек, 37 из которых – дети.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

Технологии
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Племянница Скрипаля устроилась экономистом к производителю ток-шоу «Пусть говорят»

Ведомости
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Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, несколько месяцев назад устроилась экономистом в компанию ООО «Директ» - это производитель ток-шоу «Пусть говорят», выходящего на «Первом канале». Об этом сообщает Русская служба BBC, которая взяла интервью у Скрипаль.

Русская служба BBC пишет, что в справке, которую Виктория Скрипаль предоставила посольству Великобритании для получения визы, говорится, что она работает экономистом в ООО «Директ» с окладом 115 000 руб. В материале также отмечается, что во время интервью Скрипаль продемонстрировала некие документы, из которых следует, что в апреле она «заключила эксклюзивный контракт с «Первым каналом». Как утверждает Русская служба BBC, в разговоре с журналистами Скрипаль признала, что никаких реальных обязанностей в «Директе» она не выполняет, а таким образом получила деньги за участие в шоу на «Первом канале». Неназванный источник, близкий к Виктории Скрипаль, заявил Русской службы BBC, что сначала за участие в шоу «Первого канала» она получила единоразовую выплату в 1 млн руб.

Позднее в разговоре с РБК Виктория Скрипаль подтвердила, что устроена в ООО «Директ» на должности экономиста, но подчеркнула, что выполняет «все соответствующие функции». Какие именно – она не уточнила. Скрипаль также заявила РБК, что не давала интервью ВВС, хотя издание опубликовало видеофрагмент разговора с ней.

ООО «Директ» также указано в качестве места работы Виктории Скрипаль в ее карточке на сайте избиркома Ярославской области. В этом регионе Скрипаль выдвигается в областной парламент от партии «Справедливая Россия».

Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 г. его и еще несколько осужденных за госизмену россиян обменяли на задержанных в США российских агентов. С тех пор Скрипаль проживал в Великобритании. В начале марта Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон ответственность за отравление возложил на Москву, российская сторона свою причастность отрицает.

Виктория Скрипаль впервые появилась в эфире «Пусть говорят», посвященном отравлению ее родственников, 4 апреля. В справке для посольства Великобритании указана дата трудоустройства в «Директ» – 2 апреля, отмечает Русская служба BBC. По данным издания, Скрипаль всего участвовала в семи выпусках «Пусть говорят».

На запрос «Ведомостей» пресс-служба «Первого канала» пока не ответила. На вопросы о трудоустройстве Виктории Скрипаль пресс-служба «Первого канала» и ООО «Директ» Русской службе ВВС не ответили.

«Я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни». Видео заявления Юлии Скрипаль

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Политика
Новости

Кремль заявил о «страшнейшем русофобском давлении» на сенаторов в США

Ведомости
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Нелицеприятные высказывания побывавшего в России американского сенатора Джона Кеннеди о российских властях «трудно понять», особенно не зная контекста, сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент первое: находится в плену стереотипов и второе: под страшнейшим русофобским давлением», – добавил представитель Кремля.

Республиканец Джон Кеннеди входит в группу американских конгрессменов и сенаторов, которая прибыла в Россию 30 июня. Американские политики встретились с российскими парламентариями. Делегацию также принял министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В интервью телеканалу CNN Кеннеди рассказал, что приехал, чтобы донести до российского руководства пять требований. Их сенатор перечислил в интервью: это требование прекратить вмешиваться в американские выборы, покинуть территорию Украины и дать Киеву возможность самоопределения, покинуть Крым и дать полуострову право на самоопределение, помочь США урегулировать конфликт в Сирии и не позволить Ирану закрепиться на юге Сирии, чтобы избежать новой войны в регионе. Сенатор заявил, что санкции против России будут ужесточены, если она вмешается в запланированные на осень выборы в сенат и палату представителей США.

Кеннеди заявил, что донес свое послание до министра иностранных дел России, спикера Госдумы и отдельных парламентариев. По словам сенатора, проведенные в Москве встречи помогли ему понять состояние политической системы в России. Описывая ее в интервью, сенатор употребил слово «мафия»: «У них нет политической философии. В смысле, какая может быть политической философия у этой мафии?»

Визит американских парламентариев в Россию проходит в преддверии саммита с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Их встреча состоится в Финляндии 16 июля – на следующий день после завершения чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

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Политика
Новости

Москва ожидает «политического просветления» Лондона после отставки Джонсона

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник прокомментировал отставку министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. «Безусловно, мы можем оценивать министров других стран, только исходя из того критерия, какой вклад они внесли в развитие отношений с Россией. К сожалению, вклад Джонсона в это развитие можно оценить как весьма скромный, если не сказать большего», – сказал представитель Кремля.

«Мы ожидаем политического просветления Великобритании на этот счет [после отставки Джонсона]. И, безусловно, рано или поздно мы ожидаем разъяснений или аргументов по недавней ситуации в Солсбери и той ситуации, которая за этим последовала», – добавил Песков.

В понедельник, 9 июля, Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании. Основная причина ухода – осознание того, что в правительстве не поддерживают его позицию по Brexit, сообщил Джонсон. По его словам, у него слишком мало сторонников. Выбранный правительством Великобритании план Brexit не позволит стране самостоятельно решать вопросы иммиграционной политики, принимать законы в интересах страны, а также распоряжаться денежными потоками, считает Джонсон, Он отмечает, что Великобритания движется «к статусу колонии». Новым министром иностранных дел Великобритании стал Джереми Хант.

10 ярких цитат Бориса Джонсона

Бизнес
Новости

На заправках «Газпром нефти» появятся терминалы для медосмотра таксистов

Ведомости
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«Газпром нефть» сообщила, что на ее заправках появятся терминалы для медосмотра таксистов – партнеров «Яндекс.Такси». Первый терминал уже начал работать на ул. Беломорской в Москве, следует из сообщения компании (есть в распоряжении «Ведомостей»). До конца лета появится семь пунктов для медосмотра. Где именно – не уточняется.

Терминал для медосмотра измеряет давление и пульс, определяет наличие алкоголя или наркотических веществ в крови, а также позволяет выявить признаки хронической усталости. Полученные сведения будут автоматически отправлены врачу. Вся процедура займет 2–5 минут, отмечает «Газпром нефть».

Пилотный проект с сетью «Газпром нефть» поможет повысить прозрачность предрейсовых осмотров и наладить контроль за их прохождением, приводятся в сообщении слова директора по развитию «Яндекс.Такси» в России Алексея Федотова. Он считает, что это позволит сделать работу перевозчиков безопасней.

В середине июня водитель – партнер «Яндекс.Такси» въехал в пешеходов в центре Москвы. Погибших не было, но пострадало не менее семи человек. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Водителя такси арестовали. В суде он рассказал, что работал без перерыва около 20 часов, а до этого мало спал. По его словам, у него две дочери, поэтому ему надо много работать, чтобы обеспечивать семью.

Сколько стоит такси из аэропорта в разных городах мира

Политика
Новости

Грудинин проспорил Жириновскому центнер клубники

Ведомости
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Бывший кандидат в президенты от КПРФ и директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин проспорил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому 100 кг клубники. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Жириновского.

По его словам, в понедельник клубнику доставили в Госдуму, где и раздали. «Нам не жалко, не мы же ее покупали, нам она бесплатно досталась», – отметил лидер ЛДПР. Грудинин не ответил на запрос «Ведомостей».

Жириновский и Грудинин поспорили в пятницу во время сбора клубники на исход футбольного матча Бельгии против Бразилии – запись их разговора опубликована в Instagram совхоза им. Ленина. Жириновский поставил на Бельгию, а Грудинин – на Бразилию. В итоге Бельгия обыграла Бразилию со счетом 2:1 и вышла в полуфинал чемпионата мира.

Жириновский каждый год приезжает на июльский сбор клубники в совхоз им. Ленина, уточняет телеканал «Россия». Это был 13-й по счету визит лидера ЛДПР.

Это не первый широко известный спор, который проспорил Грудинин. Перед выборами он заключил спор с журналистом Юрием Дудем о том, что сбреет усы, если наберет на выборах меньше 15% голосов. В итоге Грудинин набрал 11,77% голосов, поэтому ему пришлось сбрить усы.

Как передает корреспондент «Ведомостей», позднее во вторник Жириновский принес клубнику от Грудинина в пресс-центр Госдумы и угостил журналистов.

Путин встретился с бывшими соперниками по выборам

Недвижимость
Новости

Эксперты подсчитали расходы России на одного болельщика футбольного чемпионата

Ведомости
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На одного посетителя футбольных матчей мирового первенства в России было потрачено $4694, подсчитали аналитики международной консалтинговой компании в области недвижимости CBRE.

Болельщик российского чемпионата мира стал одним из самых дорогих с момента проведения мундиаля на полях Японии и Южной Кореи в 2002 г. Так, согласно расчетам компании, учитывая только расходы на строительство и обустройство спортивных объектов, на каждого посетителя матчей было инвестировано $1387. При учете расходов на инфраструктуру стоимость инвестиций в пересчете на одного болельщика российского чемпионата мира по футболу возрастает до $4694.

Для сравнения: на предыдущем футбольном первенстве в Бразилии расходы на одного болельщика без учета трат на инфраструктуру составили $1156. В ЮАР в 2010 г. потратили $726, в Германии (2016 г.) – $711 (данные приведены с учетом инфляции).

При этом билет на финал российского первенства стал почти недоступным для большей части населения. Так, средняя цена билета на финал Кубка мира составляет 88% от среднемесячной заработной платы – $605.

К российскому чемпионату мира было подготовлено 12 стадионов в 11 городах России общей вместимостью 576 000 зрителей. Общая площадь строительства и реконструкции составила 1 млрд 116 млн кв. м. Общая сумма инвестиций в строительство и реконструкцию спортивных объектов к чемпионату, по подсчетам CBRE, составила $4,2 млрд.

Никольская улица на утро после победы России в матче с Египтом

Экономика
Новости

Мантуров пообещал госкомпаниям жесткие KPI по экспортной деятельности

Ведомости
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Российские госкомпании должны будут выполнять высокие нормативы по экспорту, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на форуме «Иннопром».

«Мы намерены пересмотреть стратегии и долгосрочные программы развития госкомпаний, внедрив жесткие KPI (ключевые показатели эффективности. – "Ведомости") по экспорту», – сказал Мантуров (цитата по «Интерфаксу»).

Он рекомендовал внедрить подобную практику частным компаниям с серьезным экспортным потенциалом. «Имею в виду сектор машиностроения, леспром, фарму, химию и металлургию, а также ряд сегментов потребительского спроса», – уточнил министр.

Сейчас правительство вместе с Российским экспортным центром готовит национальный проект развития экспорта согласно указу президента Владимира Путина. Глава государства поручил правительству увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд к 2024 г.

Путин прогулялся по «Иннопрому-2017»

Технологии
Новости

YouTube потратит $25 млн на борьбу с фейковыми новостями

Ведомости
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YouTube объявил о новых мерах по пресечению распространения на своей платформе видеороликов с фальшивыми новостями и дезинформацией.

Видеохостинг выделит $25 млн на создание рабочей группы и привлечение медиаэкспертов для улучшения качества новостного контента. Часть средств пойдет на гранты для медиакомпаний, также часть денег будет направлена на расширение команды специалистов видеохостинга, которые работают с издателями. В число участников уже вошли американская медиагруппа Vox Media, бразильская радиостанция Jovem Pan и журнал India Today.

Новостные ролики будут сопровождаться подборкой источников, а содержание видео планируется проверять на достоверность. В частности, YouTube начнет отображать возле роликов об известных исторических и научных темах информацию из сторонних источников, таких как Wikipedia и Encyclopedia Britannica.

В марте гендиректор YouTube Сьюзан Войчицки пообещала сделать YouTube более надежным источником информации. «Это был год фейковых новостей и дезинформации, и мы увидели необходимость предоставления нашим пользователям достоверной информации», – заявила она (цитата по Techcrunch).

Такая инициатива YouTube согласуется с аналогичной политикой Google News (видеохостинг принадлежит корпорации Google), а также с объявленными Facebook мерами по борьбе с недостоверными новостями.

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Бизнес
Новости

Вексельберг стал единственным бенефициаром российских активов «Реновы»

Ведомости
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Миллиардер Виктор Вексельберг стал фактически единственным бенефициаром российских компаний группы «Ренова», следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

До последнего времени 90% в компаниях ООО «Ренова актив» и ООО «Ренова-холдинг рус», которым принадлежат российские активы «Реновы», владело ООО «Ренова» Вексельберга, по 5% – Stratmoor Investments Limited Владимира Кремера и ООО «Клок» Евгения Ольховика.

По данным СПАРК, с 6 июля компания Вексельберга стала владельцем 99,99% в «Ренова активе» и «Ренова-холдинг рус». У «Клока» остается по 0,01% в обеих компаниях, что продиктовано российским законодательством, которое запрещает подконтрольной одному лицу компании (а «Ренова» полностью принадлежит Вексельбергу) быть единственным учредителем другого предприятия.

В апреле Вексельберг попал под санкции США. В мае стало известно, что бизнесмен произвел обмен активами с младшими партнерами по «Ренове» Кремером и Ольховиком и снизил свою долю в швейцарских компаниях группы, чтобы вывести их из-под санкционных рисков.

Представитель «Реновы» подтвердил «Интерфаксу», что изменения в структуре владения российских холдинговых структур группы произошли в рамках объявленной в мае сделки по обмену активами между Вексельбергом и его партнерами.

Кто попал под новые санкции США

Политика
Новости

Экс-полпред президента Холманских вернулся на «Уралвагонзавод»

Ведомости
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Бывший полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских назначен председателем совета директоров корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»), сообщили ТАСС в пресс-службе завода.

«Вчера все состоялось [заседание совета директоров]. [Решение] не было неожиданностью. Это были продуманные шаги, заранее было известно. "Уралвагонзавод" ближе всего мне», – прокомментировал «Интерфаксу» сам Холманских.

Президент Владимир Путин освободил Холманских от должности полпреда 26 июня. До своего назначения на этот пост Холманских работал начальником танкового цеха УВЗ.

По словам близких к Кремлю собеседников «Ведомостей», отставка Холманских была ожидаемой, поскольку его назначили в 2012 г. полпредом под президентские выборы, а теперь очевидно, что решение было неудачным. В 2011 г. на прямой линии с Путиным начальник танкового цеха УВЗ Холманских пообещал, что если правоохранительные органы не будут справляться на оппозиционных митингах, то он «с мужиками» готов «выйти и отстоять свою стабильность».

Новым полпредом в Уральском федеральном округе стал Николай Цуканов, работавший ранее помощником президента.

Политика
Новости

Число жертв ливней в Японии превысило 130 человек

Ведомости
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Число погибших в результате ливней в Японии достигло 134 человек, 10 человек пропали без вести, судьба еще 78 человек пока неизвестна, сообщает информационное агентство Nikkei.

Наибольшее число погибших зафиксировано в префектуре Хиросима на западе острова Хонсю и в префектурах Окаяма и Эхимэ на острове Сикоку.

Сильные ливневые дожди обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за тайфуна «Прапирун». Это привело к разливу рек, потопу и сходу оползней. В большинстве регионов страны, пострадавших от разгула стихии, ливни прекратились 5 июля.

Правительство пообещало выделить дополнительные бюджетные средства на помощь пострадавшим и ликвидацию последствий, в случае если на эти цели не хватит средств специального резервного фонда.

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