Нетаньяху и Путин обсудили Сирию на встрече в Москве
Президент России Владимир Путин в среду принял в Кремле премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который прибыл в Москву по приглашению российского президента на полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между командами Англии и Хорватии. Путин и Нетаньяху обсудили, в частности, угрозу безопасности Израиля со стороны Сирии.
За несколько часов до встречи Путина и Нетаньяху на территории Израиля был уничтожен беспилотник, проникший со стороны Сирии, рассказал Путину Нетаньяху. «Хотелось бы подчеркнуть, что мы будем очень строго пресекать любые попытки нарушить и нашу воздушную, и сухопутную границы», – заявил Нетаньяху.
В свою очередь российский лидер предложил израильскому политику обстоятельно обсудить это, оговорившись, что «знает об озабоченностях» израильских властей. Переговоры политиков в закрытом для прессы режиме начались меньше чем за час до начала футбольного матча, ради которого приехал Нетаньяху.
На встрече Путина и Нетаньяху помимо помощника российского президента по международным вопросам Юрия Ушакова и министра иностранных дел Сергея Лаврова также присутствуют спецпредставитель президента России по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев и врио министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Израильскую сторону представляют сразу два высокопоставленных «силовых» чиновника – председатель Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат и помощник Нетаньяху по военным вопросам Элиэзер Толедано.