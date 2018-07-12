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Путину доложили о пресечении вывода за границу 50 млрд рублей

Росфинмониторинг совместно с Верховным судом пресек вывод за границу около 50 млрд руб. на основании неправомерных судебных решений. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал руководитель службы Юрий Чиханчин. Материалы со встречи и стенограмма разговора Путина и Чиханчина опубликованы на сайте Кремля.

По словам Чиханчина, наиболее серьезной проблемой являются попытки использовать судебные органы власти для вывода денег за границу. «Мы сумели приостановить вывод где-то порядка 50 млрд руб. благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева (Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда России. - "Ведомости"), то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые», - пояснил Чиханчин.

Руководитель Росфинмониторинга рассказал главе государства, что служба активно взаимодействует с Верховным судом России. «Мы с ними провели несколько семинаров, совещаний и встреч. И как раз благодаря этому мы сумели не допустить попытку через судебные решения вывести деньги за рубеж», - пояснил Чиханчин.

В конце июня стало известно, что эксперты Федеральной налоговой службы (ФНС) зафиксировали рекордное сокращение в России компаний-однодневок. На 1 июня их доля составляла 7,3% (309 500) от общего числа компаний. В начале 2016 г. этот показатель был на уровне 35,5% (1,6 млн компаний), а в 2011 г. – 40,1% (1,8 млн компаний).