Политика

Новости

Трамп рассказал о письме лидера КНДР Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп обнародовал в Twitter копию письма, полученного от северокорейского лидера Ким Чен Ына. «Я глубоко ценю активные и беспрецедентные усилия, предпринятые вами, господин президент, для улучшения отношений между двумя странами и добросовестное выполнение совместного заявления», - говорится в документе.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2018 г.

Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за организацию двусторонней встречи в Сингапуре. Лидер Северной Кореи надеется, что в будущем благодаря активным действиям двух сторон будут устранены имеющиеся разногласия. Ким Чен Ын также подтвердил готовность к новым переговорам.

Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня. После переговоров лидеры двух стран подписали документ, в котором говорилось о начале процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Стороны также достигли договоренностей о перезапуске двусторонних отношений. Установление новых отношений между США и КНДР будет способствовать процветанию Корейского полуострова и всего мира, утверждалось в соглашении. Помимо этого КНДР обязалась помочь США идентифицировать и вернуть на родину останки американских военнослужащих, взятых в плен во время Корейской войны (1950-1953 гг.).

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Фоторепортаж