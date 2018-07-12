Полиция сообщила об «инциденте» с мужчиной в Солсбери
В Великобритании полиция сообщила об «инциденте» с 30-летним мужчиной в центре Солсбери, передает Sky News. Какой именно инцидент произошел с мужчиной, не сообщается. Однако, по информации полицейских, происшествие случилось на Касл-стрит. «Учитывая продолжающееся расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери, мы принимаем меры, являющиеся в высокой степени мерами предосторожности, для обеспечения общественной безопасности», — заявили в полиции.
Жителям Солсбери опасность не угрожает, отметили в ведомстве. «Мы не хотим волновать жителей, но надеемся, что вы понимаете, почему мы принимаем меры предосторожности. Мы сразу же сообщим, как только будет известна новая информация. На данный момент ничто не говорит о том, что есть риск для населения. Пожалуйста, не заходите за линию кордона», - отмечается в сообщении полиции, размещенном в Twitter.
Как отмечает британский телеканал, инцидент с мужчиной произошел недалеко от кафе Zizzi, в котором обедали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия незадолго до того, как их нашли в бессознательном состоянии. По мнению следствия, Скрипалей пытались отравить при помощи нервно-паралитического вещества «Новичок».
Утром 4 июля британская полиция сообщила об «инциденте» в городе Эймсбери. Два человека - мужчина и женщина - были обнаружены в тяжелом состоянии с признаками отравления неизвестным веществом. Пострадавших госпитализировали. Позднее женщина скончалась в больнице, мужчина пришел в сознание. В Скотленд-Ярде считают, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали.