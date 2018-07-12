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Полиция сообщила об «инциденте» с мужчиной в Солсбери

В Великобритании полиция сообщила об «инциденте» с 30-летним мужчиной в центре Солсбери, передает Sky News. Какой именно инцидент произошел с мужчиной, не сообщается. Однако, по информации полицейских, происшествие случилось на Касл-стрит. «Учитывая продолжающееся расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери, мы принимаем меры, являющиеся в высокой степени мерами предосторожности, для обеспечения общественной безопасности», — заявили в полиции.

Жителям Солсбери опасность не угрожает, отметили в ведомстве. «Мы не хотим волновать жителей, но надеемся, что вы понимаете, почему мы принимаем меры предосторожности. Мы сразу же сообщим, как только будет известна новая информация. На данный момент ничто не говорит о том, что есть риск для населения. Пожалуйста, не заходите за линию кордона», - отмечается в сообщении полиции, размещенном в Twitter.

We do not want people to be alarmed, but hope you understand the reasons behind this. We will update you when we have any further information. At the moment there is nothing to suggest any wider risk to the public. Please avoid the immediate area & be respectful of the cordon 2/2 — Salisbury Police (@SouthWiltsCPT) 12 июля 2018 г.

Как отмечает британский телеканал, инцидент с мужчиной произошел недалеко от кафе Zizzi, в котором обедали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия незадолго до того, как их нашли в бессознательном состоянии. По мнению следствия, Скрипалей пытались отравить при помощи нервно-паралитического вещества «Новичок».

Утром 4 июля британская полиция сообщила об «инциденте» в городе Эймсбери. Два человека - мужчина и женщина - были обнаружены в тяжелом состоянии с признаками отравления неизвестным веществом. Пострадавших госпитализировали. Позднее женщина скончалась в больнице, мужчина пришел в сознание. В Скотленд-Ярде считают, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали.