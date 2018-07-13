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Песков назвал требования к России отдать Крым бесперспективными

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу RT о бесперспективности и нелогичности требовать от России вернуть Крым. По его словам, попытки разговаривать с Москвой с такой позиции результата не дадут. В Москве «розовых очков» не носят, сказал Песков. Однако, по его словам, можно рассчитывать на изменение позиции президента США Дональда Трампа по этому вопросу.

«Повторение такой фразы, что, дескать, пока Россия не отдаст Крым, не будет того-то и того-то, повторение этой фразы, как мантры, – оно абсолютно нелогично, оно бесперспективно, это путь в никуда», – сказал Песков.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. после проведения на полуострове референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

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