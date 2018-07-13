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Песков назвал требования к России отдать Крым бесперспективными

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу RT о бесперспективности и нелогичности требовать от России вернуть Крым. По его словам, попытки разговаривать с Москвой с такой позиции результата не дадут. В Москве «розовых очков» не носят, сказал Песков. Однако, по его словам, можно рассчитывать на изменение позиции президента США Дональда Трампа по этому вопросу.

«Повторение такой фразы, что, дескать, пока Россия не отдаст Крым, не будет того-то и того-то, повторение этой фразы, как мантры, – оно абсолютно нелогично, оно бесперспективно, это путь в никуда», – сказал Песков.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. после проведения на полуострове референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

Как отметили третью годовщину присоединения Крыма

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Политика
Новости

МИД прокомментировал новые обвинение США в адрес России

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США выдвинули обвинения в адрес 12 лиц, названных сотрудниками ГРУ, за несколько дней до первой полноценной встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа для того, чтобы испортить политическую атмосферу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИДа.

«В Вашингтоне изо всех сил стараются реанимировать старую «утку» о мнимом «вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года», - утверждает МИД. В министерстве считают, что спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует то, чего не было. «Из нагромождения конспиративных схем, которыми стараются поразить американского обывателя, совершенно не вытекает их принадлежность к данному ведомству и причастность к кибервзломам. Да и само утверждение о незаконном проникновении в компьютерную сеть Демократической партии США ничем не подкреплено», - отметили в российском ведомстве.

По мнению МИДа, влиятельные политические силы США перед встречей Путина с Трампом пытаются «выжать максимум» из очередной «пустышки». Уголовное дело против 12 граждан возбуждено по политическим мотивам, считают в МИДе.

В пятницу, 13 июля власти США заочно предъявили обвинения 12 офицерам ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. Их обвиняют во взломе компьютеров, незаконном получении персональных данным американских политиков и избирателей, а также в краже электронных документов. Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что российские разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США.

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Технологии
Новости

В работе Instagram произошел сбой

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Пользователи сервиса Instagram жалуются на сбои в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные интернет-ресурса Downdetector. Проблемы наблюдаются у пользователей в крупных американских, европейских и российских городах (Москва, Санкт-Петербург, Самара).

Сбой в работе сервиса произошел приблизительно в 22 часа. Среди наиболее распространенных жалоб – проблемы с просмотром новостной ленты (55%), вход в аккаунт (20%), еще 24% жалуются на то, что сайт Instagram не загружается.

Ранее сбой в работе Instagram, затронувший российских пользователей, произошел 10 мая. Тогда пользователи жаловались на невозможность открыть приложение, войти в аккаунт и воспользоваться web-версией Instagram.

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Политика
Новости

Полиция возбудила дело из-за избиения польского дипломата в самолете

Ведомости
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Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу возбудило уголовное дело из-за избиения польского дипломата на борту самолета, следовавшего из Иркутска в Москву. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемым по делу проходит гражданин России 1983 года рождения. Уголовное дело возбуждено по ст. 116 УК (побои). Помимо этого задержанного обвиняют в совершении административных правонарушений по ч. 6 ст. 11.17 КоАП (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна) и по ст. 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Ранее польский МИД сообщил, что сотрудника министерства избили в самолете во время возвращения из служебной командировки. Сейчас дипломат находится на территории Польши.

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Политика
Новости

Помощник Путина ответил на обвинения США о вмешательстве России в выборы

Ведомости
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Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал обвинения американской стороны во вмешательстве России в выборы президента США. По его словам, Москва никогда этого не делала. Однако если у американцев есть доказательства обратного, то в Кремле готовы изучить их, передает его слова «Интерфакс».

По мнению Ушакова, спекулировать на этой теме можно бесконечно. «По поводу темы "вмешательства-невмешательства" в избирательные процессы: как до нас доходят сигналы, американцы эту тему обозначат. Но я хочу еще раз в преддверии встречи подтвердить, что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться во внутренние процессы, тем более в избирательные процессы в США, оказывать влияние на американские выборы», - заявил Ушаков на брифинге.

По его словам, президент России Владимир Путин не раз говорил о готовности российской стороны изучить доказательства попыток вмешательства Москвы в выборы президента США. Ушаков считает, что об этом важно еще раз напомнить в связи с той «шумихой, которая разворачивается накануне промежуточных ноябрьских выборов» в США.

Кремль обеспокоен тем, как в преддверии встречи Путина и президента США Дональда Трампа происходит «накачивание атмосферы в ненужном ключе». «Как нам кажется, нельзя бесконечно позволять противникам улучшения отношений США с Россией спекулировать на этой вредной и искусственно поддерживаемой на плаву теме», - заключил он.

В пятницу, 13 июля, власти США обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. В частности, их обвиняют во взломе компьютеров и краже документов американских политиков, избирателей и добровольцев, участвовавших в избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета Демократической партии США.

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Политика
Новости

В доме в Эймсбери нашли флакон со следами «Новичка»

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Полицейские обнаружили в доме британца Чарли Роули в Эймсбери емкость со следами нервно-паралитического вещества. Об этом говорится в заявлении Скотланд-Ярда. «В среду, 11 июля, маленький флакон был найден в ходе обыска в доме Роули в Эймсбери», - уточняется в сообщении.

Анализ содержимого емкости показал, что во флаконе было вещество, состав которого соответствует составу нервно-паралитического вещества «Новичок». «Дальнейшие тесты будут проведены для того, чтобы установить, принадлежит ли это вещество той же партии, которой отравили Сергея и Юлию Скрипалей в марте. Этот вопрос остается главным приоритетом полиции», - говорится в заявлении.

Полицейские пытаются установить обстоятельства того, как флакон с отравляющим веществом оказался в доме Роули. «Это, безусловно, важный и позитивный сдвиг. Но мы не можем гарантировать, что вещества больше нигде не осталось, поэтому будем держать оцепление в течение некоторого времени», - приводятся в сообщении слова руководителя контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу.

30 июня в британском городе Эймсбери в бессознательном состоянии были обнаружены мужчина и женщина средних лет. В критическом состоянии их госпитализировали в городскую больницу Солсбери. Позже, 8 июля, женщина скончалась. Спустя несколько дней мужчина пришел в сознание. Сейчас Роули остается в тяжелом, но стабильном состоянии. По мнению следствия, пара получила отравление в результате воздействия с веществом, которое в марте этого года было использовано для отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ответственность за инцидент со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отрицают причастность к отравлению.

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Бизнес
Новости

Суд арестовал бывшего министра здравоохранения Дагестана

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Кировской суд Махачкалы арестовал бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова, передает «РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда. «Ибрагимов решением суда арестован на десять суток до предъявления обвинения. В случае предъявления обвинения срок ареста будет продлен на два месяца», - пояснил он.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Ибрагимова 7 июля. Его подозревают в мошенничестве в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 159 УК). Помимо Ибрагимова по этому делу также были задержаны его заместитель и сотрудники отдела по госзакупкам ведомства. Их подозревают в хищении 44 млн руб. путем завышения стоимости медицинского оборудования, а также в хищении 71 млн руб. при исполнении обязательств по поставке лекарств для нужд медицинских учреждений республики.

9 июля суд отправил Ибрагимова под домашний арест. В ночь на 10 июля его снова задержали в рамках расследования по новому уголовному делу о мошенничестве.

Ибрагимов возглавлял минздрав Дагестана с февраля 2013 г. по апрель 2018 г.

Ранее прокуратура Дагестана сообщила, что после совместной с ФАС и региональным УФСБ проверки соблюдения законодательства о закупках было возбуждено уголовное дело против сотрудников ряда организаций. Их подозревают в получении 7,8 млрд руб. при проведении фиктивных аукционов по закупке медицинских товаров с подачи Ибрагимова. Речь идет о сотрудниках таких компаний, как «Дагмедтехника», «Регионфарма», «Медфармаснаб» и «Глобалмедтех». Сотрудники организаций, используя родственные отношения с Ибрагимовым, проводили аукционы без конкурентной борьбы, максимально снижая цену контракта.

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Политика
Новости

Рейтинг Путина вырос впервые после объявления пенсионной реформы

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Деятельность президента Владимира Путина одобряют 63,4% опрошенных за период со 2 по 8 июля, что почти на 1% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные ВЦИОМа. Последний раз рейтинг одобрения Путина незначительно вырос в середине мая. Со второй половины марта, после президентских выборов, к началу июля одобрение деятельности главы государства снизилось с 82,5 до 62,5%.

В то же время рейтинг доверия Путину продолжил падать – с середины марта по 8 июля он снизился с 55,3 до 37,6% (неделей ранее – 37,9%).

Рейтинг одобрения деятельности правительства и премьера Дмитрия Медведева также выросли – до 38 и 31,2% соответственно, а уровень негативной оценки их работы снизился. Уровень доверия Медведеву за неделю не изменился и составляет 7,9%.

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» по результатам опроса вырос с 38,1 до 38,8%. Положительная динамика также наблюдается по «Справедливой России» – 5,9%, а показатели КПРФ и ЛДПР, напротив, немного снизились – до 13,6 и 10,3% соответственно.

Уровень одобрения деятельности Путина и власти в целом резко упал после объявления правительством 14 июня о повышении пенсионного возраста. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Путин в курсе реакции общества на пенсионную реформу. В то же время представитель Кремля отмечал, что Путин не участвует в обсуждении реформы, ожидая, пока обозначатся ее окончательные контуры после экспертной проработки.

Самые необычные вопросы Путину на прямой линии

Недвижимость
Новости

«Альфа-групп» продала бывший актив задолжавшего $260 млн девелопера

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«Инпром эстейт» приобрела 100% ООО «Аргус», владеющего торгово-развлекательным комплексом «Комсомолл» в Волгограде. Об этом говорится в сообщении «Инпром эстейт» (есть в распоряжении «Ведомостей»).

«Комсомолл» общей площадью 84 570 кв. м был построен девелоперской компанией DVI Group бизнесмена Вячеслава Каминского. Компания столкнулась с серьезными финансовыми сложностями. В частности, она оказалась должна Альфа-банку $260 млн.

Инвестподразделение «Альфа-групп» – компания А1 выставила на продажу «Комсомолл» еще прошлым летом, рассказывали источники «Ведомостей». По их словам, «Альфа-групп» планировала выручить от сделки более 3 млрд руб. «Инпром эстейт» не раскрывает сумму покупки. Теперь компания собирается провести ребрендинг торгового центра.

Каминский объявлен в международный розыск и заочно арестован, писала газета «Коммерсантъ» в апреле 2018 г. Его обвиняют в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) одной из структур DVI Group. Каминский уехал из России в октябре 2015 г. Следствие предполагает, что он находится в одной из стран Евросоюза.

Лучшие архитектурные проекты 2018 года

Технологии
Новости

Студия Лебедева проиграла иск к «Первому каналу» на 1 млн рублей

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Арбитражный суд Москвы отклонил иск студии Артемия Лебедева к «Первому каналу». Компания требовала взыскать с телеканала 1 млн руб. в качестве компенсации за незаконное использование ее шрифта «Клементина» в оформлении анонса одной из телепередач, передает РАПСИ со ссылкой на постановление суда.

Как пояснило «РИА Новости» со ссылкой на решение суда, речь идет об анонсе праздничного концерта к Дню ВДВ. Анонс выходил в эфире «Первого канала» два раза - 2 августа 2015 г. и 6 августа 2017 г. Суд пришел к выводу, что при сопоставлении слова «Концерт» из анонса и аналогичного слова, исполненного шрифтом «Клементина», «путем их наложения друг на друга и приведения к одному размеру полного совпадения использованных букв не происходит».

Ранее суд первой инстанции вынес решение об отказе в иске на том основании, что в анонсе использовались не элементы шрифта «Клементина», а только концепция написания букв и идея стилизации слова под рукописный текст.

Аналогичные иски студия Артемия Лебедева подавала и к другим компаниям. В марте Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск студии к ОАО «Российские ипподромы». Тогда арбитраж обязал компанию выплатить студии 500 000 руб. за незаконное использование шрифта. В феврале прошлого года Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение между издательством «Эксмо» и студией Лебедева. Издательство обязалось выплатить студии 30 000 руб. за незаконное использование шрифта «Клементина» на обложке книги Татьяны Устиновой.

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Политика
Новости

BBC узнала о неофициальных санкциях FIFA против Мутко

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Вице-премьер Виталий Мутко, который ранее курировал в правительстве спорт, попал под неформальные санкции FIFA. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Мутко не рекомендовали появляться на публике рядом с президентом FIFA Джанни Инфантино и другими топ-менеджерами футбольной ассоциации, рассказали изданию три источника: один бывший футболист сборной России и два человека, знакомых с организацией турнира. Официального документа или распоряжения на этот счет нет, уточняет Русская служба ВВС. По данным издания, FIFA не захотела ассоциироваться с чиновником, связанным с допинговым скандалом.

На всех пяти матчах, которые провела российская сборная, Мутко присутствовал. Его ни разу не было среди гостей Инфантино, хотя Мутко занимался подготовкой чемпионата семь лет, отмечает Русская служба ВВС.

Мутко курировал российский спорт более 10 лет. Сначала он занимал пост министра, потом стал вице-премьером. Из-за допингового скандала Международный олимпийский комитет (МОК) навсегда отстранил Мутко от участия в Олимпиадах, что означает запрет на посещение мероприятий как официального лица. МОК посчитал, что в России существует допинг-система на государственном уровне. Кроме того, в марте председателем оргкомитета ЧМ-2018 вместо Мутко назначили Аркадия Дворковича, который тогда занимал пост вице-премьера. В составе нового правительства, сформированного в мае 2018 г., Мутко сохранил пост зампреда, но теперь он отвечает за строительство.

«Спик фром май харт ин инглиш»

Бизнес
Новости

Трамп назвал ужасной ошибкой решение Германии одобрить «Северный поток – 2»

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй назвал ужасной ошибкой решение Германии разрешить строительство газопровода «Северный поток – 2» на своей территории, передает агентство Reuters.

«Германия увеличивает импорт энергии из России, в то время как США тратят миллиарды долларов на защиту Германии и остальной Европы от России», – заявил американский президент. «Это трагедия. Я думаю, что это ужасно, то, что вы снабжаете миллиардами и миллиардами долларов Германии в первую очередь <...> казну России», – добавил он.

«То, что делает Германия, это ужасно. Это ужасная ошибка. Как вы можете работать ради мира и работать с позиции силы, когда у кого-то есть такая власть над вами?» – риторически спросил Трамп.

Как отмечает агентство Bloomberg, Трамп на пресс-конференции с Мэй использовал еще более жесткую риторику, чем во время саммита НАТО в Брюсселе 11 июля. Тогда американский лидер также резко раскритиковал Германию за поддержку проекта «Северный поток – 2». По его мнению, Германия, выдав полный комплект разрешений на строительство газопровода, стала «заложницей России», так как после реализации проекта «почти 70%» природного газа будет поставляться в страну из России. Позже канцлер Германии Ангела Меркель ответила на слова Трампа. «Я испытала на себе то, как часть Германии контролировалась СССР. Я очень рада, что сегодня мы представляем собой объединенную и свободную ФРГ. Благодаря этому мы можем сказать, что проводим независимую политику и принимаем независимые решения», – сказала она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что проект «Северный поток – 2» является исключительно коммерческим. «На протяжении многих десятилетий Россия подтверждала, что является надежным гарантом поставок газа в Европу. Ни один другой поставщик не продемонстрировал такую надежность. Также всем известно, что по себестоимости и конечной стоимости очень мало поставщиков могут с ней конкурировать», – пояснил он.

Согласно проектной документации газопровод «Северный поток – 2» будет представлять собой две нитки, которые пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии. Благодаря газопроводу пропускная способность северного экспортного маршрута российского газа увеличится вдвое – до 110 млрд куб. м в год. Стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Оператором газопровода является Nord Stream 2 AG, на 100% принадлежащая «Газпрому».

Как Трампа встретили в Европе

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