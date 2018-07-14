Украина закупит вертолеты Airbus на 555 млн евро
Министерство внутренних дел Украины и французская корпорация Airbus Helicopter в субботу, 14 июля, подписали соглашение о поставках на Украину 55 вертолетов на сумму 555 млн евро. Об этом написал в Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он отметил, что часть расходов по контракту возьмут на себя французские партнеры.
Как сообщила пресс-служба Airbus Helicopter, контракт призван модернизировать вертолетный парк Украины. В сообщении подчеркивается, что вертолеты - гражданские и предназначены для поисково-спасательных и общественных служб, а также для оказания неотложной медицинской помощи. По условиям контракта украинская сторона получит 10 вертолетов модели H145 для проведения операций по охране правопорядка, 24 легких H125 для решения задач санитарной авиации и 21 H225s с высокой грузоподъемностью для проведения поисково-спасательных операций. Первые вертолеты Франция обещает предоставить до конца 2018 г.
Во время встречи с представителями компании президент Украины Петр Порошенко заявил, что, сумма, которая выделена на реализацию контракта, является очень значительной. Он также отметил, что Украина «сейчас отражает российскую агрессию». Поэтому Порошенко попросил компанию переоборудовать часть вертолетов, предоставленных по контракту, так, чтобы ими могли пользоваться Вооруженные силы Украины. Президент также подчеркнул, что часть вертолетов могла бы быть передана для нужд сельской медицины. Об этом сообщается на сайте украинского президента.