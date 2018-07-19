Следователь рассказал о попытках уничтожить улики по делу «Зимней вишни»
Бывший руководитель главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов пытался уничтожить улики по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Следственного комитета России (СКР) в суде. Мамонтов в рамках этого дела обвиняется в халатности и растрате.
«Установлены попытки скрыть и уничтожить информацию. В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Кроме того, выявлены несоответствия действительности сведений об описании пожара», - уточнил представитель следствия. Он попросил суд продлить арест фигуранта до 25 сентября.
В результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который произошел 25 марта, погибли 60 человек, среди них - дети. В рамках расследования арестованы 11 человек. Под стражей находятся технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, руководитель кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова и другие.
Фигуранты дела обвиняются в причинении смерти по неосторожности, нарушении правил пожарной безопасности, халатности и растрате. Мамонтов в начале июня был освобожден от должности главы кемеровского МЧС указом президента.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.