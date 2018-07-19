Путин наградил орденами жену Усманова и отца Мантурова
Президент Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» главного тренера российской сборной по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову. Награда присвоена ей с формулировкой «за выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу». Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.
Винер-Усманова – президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и супруга миллиардера Алишера Усманова. Его состояние Forbes оценивает в $12,5 млрд, он занимает 10-е место в списке богатейших роcсийских бизнесменов.
Кроме того, согласно указу, орденом Александра Невского награжден зампред правления организации «Национальный центр опеки наследия» Валентин Мантуров. РБК ранее называл его отцом министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством I степени» с формулировкой «за выдающиеся заслуги в развитии Российской государственности и совершенствовании судебной системы».
Награды также получили несколько деятелей культуры – «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства». В частности, певец Леонид Агутин получил орден Дружбы, актер Сергей Маковецкий – орден «За заслуги перед Отечеством IV степени», композитор Эдуард Артемьев – орден Александра Невского.