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Российский посол получил письмо с благодарностью из британского МИДа

Первый замминистра иностранных дел Великобритании написал письмо послу России в этой стране Александру Яковенко, рассказал Яковенко журналистам в четверг, не уточнив имя автора письма. После отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии власти Великобритании выслали ряд российских дипломатов и объявили бойкот ЧМ по футболу, обвинив Россию в причастности к этому инциденту.

По словам Яковенко, в письме замминистра «тепло» поблагодарил российские власти за прием, оказанный британским болельщикам на чемпионате мира по футболу в России, а также выразил надежду на возможную встречу Яковенко с новым министром иностранных дел Великобритании. «На следующей неделе я и сам планирую выйти с этой инициативой», — добавил Яковенко. По его словам, он хотел бы обсудить с министром отношения двух стран, дело Скрипалей, «плюс есть смерть российского бизнесмена Глушкова, по которой мы тоже не имеем никаких сведений».

Сегодня британская The Sun написала, что Скотланд-Ярд идентифицировал подозреваемых в отравлении Скрипалей и это несколько россиян. Яковенко заявил, что Россия хочет услышать имена подозреваемых от британских властей. «Многие версии в газетах не подтверждаются на официальном уровне», — констатировал посол.