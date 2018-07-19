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В Турции по делу об убийстве посла Карлова арестован бывший полицейский

В Турции в ходе расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова арестован бывший полицейский, сообщает турецкое агентство «Анадолу». Имя и должность задержанного не называются.

Подозреваемый был задержан в турецкой столице, на допросе он отверг все обвинения в свой адрес, отмечает агентство. Экс-сотрудник правоохранительных органов признан виновным в участии в деятельности террористической организации.

Карлов был застрелен в декабре 2016 г. во время выступления на открытии выставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в столице Турции. Посол умер на месте от полученных ранений. Нападавший был убит полицией.

В ходе расследования убийства Карлова ранее были арестованы семь человек, в том числе турецкий медиамагнат — генеральный директор группы Guru Хайреддин Айдынбаш, а также организатор выставки, на которой был убит посол, Мустафа Тимур Озкан.

Нападение на посла России в Турции