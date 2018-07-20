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СКР возбудил дело после избиения заключенного в ярославской колонии

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту избиения сотрудниками ярославской колонии заключенного. Об этом говорится на сайте ведомства.

«По сообщениям СМИ об избиении сотрудниками УФСИН мужчины, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия)», - уточняется в сообщении СКР.

Инцидент произошел на территории исправительной колонии № 1, расположенной в Ярославле. По мнению следствия, действия сотрудников ФСИН были умышленными. Они, «явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключенного». Заключенному были нанесены множественные удары руками, ногами, а также неустановленными предметами по туловищу и конечностям.

Сейчас в колонии проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Следствие устанавливает лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее «Новая газета» опубликовала видеоролик, на котором мужчины в серой комуфляжной форме по очереди избивают человека, привязанного к столу. Периодически его обливают водой. По информации издания, речь идет о заключенном Евгении Макарове. Год назад он уже жаловался на пытки, которым его подвергали сотрудники УФСИН, пишет «Новая газета». Тогда его адвокат написала соответствующие заявления во ФСИН, Следственный комитет, Прокуратуру. Она также обратилась в ЕСПЧ. Суд запросил у России информацию о том, что произошло с Макаровым. На запрос ЕСПЧ был дан ответ, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. В постановлении следователя об отказе в возбуждении дела говорилось, что ФСИН провела внутреннюю проверку, в ходе которой несколько сотрудников были опрошены с применением полиграфа. Информация об избиении Макарова тогда якобы не подтвердилась.