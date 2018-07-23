Политика

Новости

СМИ узнали о поиске подозреваемых в покушении на Скрипалей по фото

Фотографию подозреваемых в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продемонстрировала британская полиция ключевым свидетелям по делу, сообщает The Daily Mail.

Полиция использовала технологию распознавания лиц, для идентификации двух предполагаемых убийц, попавших на камеры наружного наблюдения, отмечает издание. Полиция уверена, что после совершения преступления подозреваемые вернулись в Россию. Всего на убийство Скрипалей, как полагает следствие, могло быть отправлено четыре человека, в том числе женщина.

«Они показали мне фотографию мужчины и спросили, видел ли я его когда-нибудь в городе и если да, то где», - рассказал изданию 28-летний Джош Харрис. В Солсбери он останавливался в одном общежитии с Дон Стерджес, отравившейся нервно-паралитическим веществом, предназначенным, как считает полиция, Скрипалям, и вскоре погибшей. Харрис не узнал того, кто был изображен на портрете. Также полицейские хотели поговорить с некой женщиной, но у них не было ее фотографии.

В Скотленд-Ярде ситуацию не прокомментировали.

19 июля ITV и Press Association сообщили, что британская полиция идентифицировала подозреваемых в отравлении Скрипалей. Позже министр по вопросам безопасности правительства Великобритании Бен Уоллес опроверг эту информацию.

Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта. Британские власти обвинили в отравлении Россию. Москва обвинения отвергает.