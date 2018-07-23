«Коммерсантъ» узнал об обвинении сотрудника ЦНИИмаша в передаче технологий странам НАТО

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Арестованному Лефортовским судом Москвы 74-му научному сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву «предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник издания уточнил, что впоследствии «эти сведения предоставлялись для изучения спецслужбам Североатлантического альянса». Сам Кудрявцев обвинения в свой адрес не отвергает. В ЦНИИмаше информацию не комментируют.
В рамках дела о госизмене проверяется около 12 человек, отмечает издание. Пока известно только об обвинениях в адрес Кудрявцева. 19 июля сообщалось о проведении сотрудниками ФСБ обысков в ЦНИИмаше в Королеве и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, структура «Роскосмоса») Дмитрия Пайсона в Москве. Следствие считает, что западные спецслужбы получили российские промышленные наработки в части гиперзвуковых технологий под грифом «совершенно секретно». Источники издания указывали, что утечка могла произойти от сотрудников ЦНИИмаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт. На следующий день Пайсон подал заявление об увольнении.
Работа Кудрявцева в ЦНИИмаше была напрямую связана с закрытой тематикой «гиперзвуковых потоков», которые использовались в частности в проектах корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и концерна ВКО «Алмаз-Антей», отмечают источники.
Дело о госизмене приведет к изменению статуса ЦНИИмаша уже в ближайшее время, считают собеседники издания. Выработкой рекомендаций по усилению безопасности на объектах ракетно-космической промышленности сейчас занимается комиссия во главе с замгендиректора «Роскосмоса» Сергеем Деминым. Ей также предстоит выработать «предложения об изменении статуса института и укреплении контроля за его деятельностью со стороны госкорпорации». Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин распорядился открыть на территории института свой второй кабинет.
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Директор Агентства национальной безопасности и руководитель киберкомандования США Пол Накасоне подтвердил создание специальной группы по противодействию российской угрозе. «Я создал группу по России, небольшую группу по России», - приводит Bloomberg его заявление на форуме по безопасности в Аспене. «Это соответствует тому, что разведывательное сообщество делало после 2016 и 2017 гг.» - пояснил он.
Накасоне признал, что у России есть «большие возможности», но выразил уверенность, что Вашингтон сможет им противостоять.
Ранее The Washington Post сообщила о том, что АНБ и киберкомандование будет сотрудничать с обеими палатами Конгресса США по противодействию российской угрозе в преддверии промежуточных выборов в парламент.
19 июля риски, связанные с попытками России оказать влияние на промежуточные выборы в конгресс признал Белый дом. Представитель администрации Сара Сандерс уточнила, что президент США Дональд Трамп разделяет эти опасения. Обеспокоенность возможным вмешательством выражал и директор национальной разведки США Дэниел Коутс. Он видел угрозу, прежде всего, в использовании соцсетей и других средств влияния, связанных с общественно-политическим расколом США.
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Фотографию подозреваемых в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продемонстрировала британская полиция ключевым свидетелям по делу, сообщает The Daily Mail.
Полиция использовала технологию распознавания лиц, для идентификации двух предполагаемых убийц, попавших на камеры наружного наблюдения, отмечает издание. Полиция уверена, что после совершения преступления подозреваемые вернулись в Россию. Всего на убийство Скрипалей, как полагает следствие, могло быть отправлено четыре человека, в том числе женщина.
«Они показали мне фотографию мужчины и спросили, видел ли я его когда-нибудь в городе и если да, то где», - рассказал изданию 28-летний Джош Харрис. В Солсбери он останавливался в одном общежитии с Дон Стерджес, отравившейся нервно-паралитическим веществом, предназначенным, как считает полиция, Скрипалям, и вскоре погибшей. Харрис не узнал того, кто был изображен на портрете. Также полицейские хотели поговорить с некой женщиной, но у них не было ее фотографии.
В Скотленд-Ярде ситуацию не прокомментировали.
19 июля ITV и Press Association сообщили, что британская полиция идентифицировала подозреваемых в отравлении Скрипалей. Позже министр по вопросам безопасности правительства Великобритании Бен Уоллес опроверг эту информацию.
Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта. Британские власти обвинили в отравлении Россию. Москва обвинения отвергает.
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Истребитель ВВС США был поднят на перехват легкомоторного самолета, вошедшего в «бесполетную зону» над резиденцией президента США Дональда Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление Белого дома.
Инцидент произошел 21 июля. Накануне в Бедминстер, где расположен Trump National Golf Club, прилетел Трамп. Вернуться в Белый дом он планировал 22 июля.
Истребитель сопроводил самолет-нарушитель до выхода из бесполетной зоны. Машина приземлилась в аэропорту Питтстоун. Там пилота встретили сотрудники правохранительных органов. После допроса он был отпущен, поскольку, как было установлено, «не представлял угрозы».
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Семнадцать сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний, идентифицированных по видео с избиением осужденного в Ярославской ИК-1, отстранены от исполнения должностных полномочий. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина.
«Мне сказали, что 17 сотрудников, идентифицированных по этому видео, отстранены от исполнения обязанностей. Теперь будет приниматься решения по их дальнейшей работе по линии УФСИН и привлечению к уголовной ответственности», - сказал Бабуркин агентству.
В минувшую пятницу «Новая Газета» опубликовала видео жестокого избиения сотрудниками ярославской ИК-1 осужденного Евгения Макарова. На записи, сделанной на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, Макарова избивают резиновой палкой по пяткам, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой. Люди, одетые в форму сотрудников ФСИН, требуют от него извинений, а услышав их, продолжают его бить, объясняя, что он неправильно извиняется.
Инцидент на видео произошел еще 29 июня 2017 года, утверждает газета. После скандала и широкого возмущения общественности ФСИН назначил служебную проверку, а ярославский Следственный комитет возбудил уголовное дело. Однако видео было снято уже после того, как в апреле 2017 г. Макаров пожаловался в СКР, прокуратуру и УФСИН на пытки. Это обращение Макарова результатов не принесло.
В России с 2009 по 2017 г. по статье 302 УК («Принуждение к даче показаний») было осуждено всего шесть человек. В том числе трое – по ч. 2 этой статьи, где речь идет о выбивании показаний «с применением насилия, издевательств или пытки». Наказание за пытки предусмотрено также ч. 2 ст. 117 («Истязание»), по которой за тот же период было осуждено более 5000 человек, но в этой статье пытки являются лишь одним из восьми отягчающих обстоятельств. Иногда пытки подпадают под ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий»), если это деяние совершено с применением насилия: по этой статье за 9 лет осуждено 11 286 человек, однако за это время число осужденных в год уменьшилось более чем вдвое – с 1771 до 798 человек. (По данным Судебного департамента при Верховном суде).
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Эквадор может уже на следующей неделе выдать Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, скрывающегося в посольстве страны в Лондоне. Об этом сообщает Intercept со ссылкой на источники в эквадорском МИДе.
Издание отмечает, что на эти даты запланирован визит президента Эквадора Ленина Морено, который намерен обсудить с британскими властями выдачу Ассанжа и лишение его статуса политического беженца.
Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 г. В январе власти Эквадора предоставили ему статус натурализованного гражданина. Ассанж не может покинуть территорию посольства, поскольку сразу будет задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 г. Выдачи Ассанжа также добиваются США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за разглашение секретных данных госдепартамента.
Ранее МИД Эквадора заявил, что Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве в Лондоне. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в $5 млн.
В марте эквадорское посольство лишило Ассанжа доступа в интернет и права принимать посетителей. Это было сделано после поста в социальных сетях о деле Скрипалей, сообщали СМИ. Поведение Ассанжа «ставит под угрозу хорошие отношения между Эквадором и Соединенным Королевством, остальной частью ЕС и другими странами», заявили эквадорские власти.
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Задержанная в США россиянка Мария Бутина получала финансовую поддержку от российского миллиардера Константина Николаева, у которого есть бизнес-интересы в США, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела.
По словам собеседников издания, Бутина рассказала разведывательному комитету сената, что Николаев финансировал группу в поддержку легализации оружия, которую она возглавляла. Пресс-секретарь Николаева подтвердил, что бизнесмен поддерживал контакт с Бутиной в период с 2012 по 2014 г., но отвечать на вопрос о материальной поддержке не стал.
Состояние Николаева, по данным Forbes, составляет $1,2 млрд, он занимает 1999-е место в списке миллиардеров. Бизнесмен и его партнеры Никита Мишин и Андрей Филатов владеют 34% акций компании Globaltrans, крупнейшего в России частного оператора железнодорожного транспорта. В декабре 2017 г. они продали свои доли в глобальных портах, уйдя из портового бизнеса. Кроме того, Николаев является одним из соучредителей московской школы управления «Сколково». В США он входит в совет директоров компании American Ethane и инвестирует в стартапы в Кремниевой долине.
Что известно о задержанной в США Марии Бутиной
Dana Verkouteren via AP
Задержание и арест. О задержании Марии Бутиной в Вашингтоне стало известно 16 июля. Американские власти предъявили ей обвинение в сговоре для работы на территории США в качестве агента России без предварительного уведомления об этом генпрокурора. Сейчас Бутина находится под арестом
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vk.com/maria_butina
Жизнь в России. Бутина родилась 10 ноября 1988 г. в Барнауле. Окончила Алтайский государственный университет по специальностям «политология» и «педагогика», а затем поступила в университете в аспирантуру по специальности «политические процессы, институты и технологии». Владела в Барнауле мебельными магазинами и занимала различные посты в Общественной палате Алтайского края
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facebook.com/mvbutina
Любовь к оружию. Бутина состоит в международных стрелковых федерациях IPSC и IDPA. В 2010 г. она создала и возглавила общественную организацию «Право на оружие», выступающую за легализацию оружия в России. В 2012 г. стала соавтором экспертного доклада «К вопросу о реформировании российского оружейного законодательства», подготовленного под руководством на тот момент первого вице-спикера Совета федерации Александра Торшина (сейчас – зампред ЦБ)
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vk.com/butina_maria
Переезд в США. Бутина уехала в США в 2016 г. по студенческой визе. Там россиянка училась в магистратуре Американского университета по специальности «международные отношения». По данным американских властей, она жила в США с 56-летним американцем. Им мог быть Пол Эриксон, республиканский политический активист, сообщал CNN. Он, согласно полученной ФБР переписке Бутиной, давал ей советы, как общаться с американскими и российскими политиками
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facebook.com/mvbutina
Бутина и ЦБ. Американское следствие полагает, что с 2015 г. по февраль 2017 г. россиянка работала под руководством высокопоставленного чиновника из российского правительства, ранее являвшегося членом законодательной власти, а затем ставшего высшим должностным лицом в ЦБ. В отношении него минфин США в апреле ввел санкции. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Торшин (на фото), пишут Reuters и The Washington Post
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AP
Встреча с Кисляком. Бутина виделась с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, пишет The Guardian со ссылкой на помощника прокурора США Эрика Кенерсона. Доказательством встреч можно считать фотографии, которые были найдены на электронных устройствах россиянки, говорит он. Сам Кисляк подозревается в США во встречах с двумя соратниками Дональда Трампа в период президентской компании: генералом Майклом Флинном и генпрокурором Джеффом Сешнсом
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vk.com/butina_maria
Общение с американскими политиками. Бутина якобы пыталась организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа (на фото президент США, взято с личной страницы Бутиной) и дошла в этом до зятя американского президента Джареда Кушнера, пишет The New York Times. По данным издания, тот ей отказал в помощи. Она также, по версии американских властей, пыталась влиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы
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Ведомости / ТАСС
Сравнение с Чапман. Кенерсон отмечал, что контактное лицо Бутиной в России называл ее «агентом под прикрытием» и сравнивал с Анной Чапман (на фото слева). Последняя обвинялась в США в работе на российское правительство и была депортирована из страны в 2010 г. «Ты превзошла Анну Чапман, она с пластиковыми пистолетами позирует, а ты с настоящими», - якобы писал Бутиной российский чиновник, имени которого американские власти не называют
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vk.com/butina_maria
«Обеды дружбы и диалога». В 17-страничном меморандуме о досудебном аресте Бутиной описывается, как она обсуждала со свим контактным лицом в России организацию различных мероприятий, которые помогли бы восстановить отношения «между двумя великими народами». В частности, она пыталась организовать «обеды дружбы и диалога» между представителями США и России
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instagram.com/butina_maria
Бутина и «олигарх». Как пишет CNN со ссылкой на прокурорские материалы, Бутина общалась и с российскими бизнесменами. «Я хотел бы, чтобы вы поехали в США для работы, не в качестве туриста», - писал ей «российский олигарх», финансировавший минимум одну ее поездку в США. В меморандуме о ее досудебном аресте бизнесмен описывается как «известный российский бизнесмен со связями в Кремле», обладающий состоянием в $1,2 млрд за 2018 г. по оценке Forbes
Связи Николаева с российскими властями «нельзя охарактеризовать как глубокие», отметил его представитель. С Трампом Николаев никогда не встречался, добавил он. Однако, по словам двух источников издания, бизнесмена видели в Trump International Hotel в Вашингтоне во время инаугурации президента США.
Другой собеседник рассказал журналистам, что сын Николаева Андрей, который учится в США, участвовал в кампании в поддержку Трампа в 2016 г. «Как и многие другие молодые люди, обучающиеся в США, Андрей вызвался раздавать листовки ради опыта», — прокомментировал пресс-секретарь эту информацию.
О задержании Бутиной стало известно в понедельник, 16 июля. Она обвиняется по двум статьям: «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» и «работа иностранным агентом без регистрации». Бутиной грозит до 10 лет тюрьмы, она вину не признает.
По версии минюста США, Бутина «работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке России». Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Александр Торшин, сообщили Reuters и The Washington Post.
Федеральный окружный суд Вашингтона в среду принял решение оставить россиянку под арестом до начала судебного разбирательства, посчитав, что она может совершить побег из страны, если ее отпустят под залог.
Следствие полагает, что Бутина поддерживает контакты с российской разведкой. Кроме того, в ее электронной почте сохранились контакты с неким бизнесменом, который фигурирует в материалах дела как «спонсор». Его имя не называлось, отмечалось только, что это «известный российский бизнесмен с глубокими связями с администрацией президента России».
Кто шпионил в пользу России
Bildarchiv Austria
Полковник Генштаба австро-венгерской армии Альфред Редль передал России в 1908–1913 гг. много военных секретов империи. Разоблачен и застрелился в 1913 г.
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ИТАР-ТАСС
Коммунист из Германии Рихард Зорге работал как немецкий журналист в Токио, передал в Москву информацию о времени нападения нацистов на СССР и направлениях главных ударов. В ноябре 1941 г. передал информацию о том, что Япония не нападет на Советский Союз, что позволило в критические дни Московской битвы перебросить с Дальнего Востока и из Забайкалья свежие дивизии, остановившие наступление нацистов
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ИТАР-ТАСС
Сотрудник иностранного отдела ОГПУ Павел Судоплатов занимался разведывательной работой в Финляндии и Западной Европе. Уничтожил одного из лидеров украинских националистов Евгена Коновальца в Голландии в 1938 г., передав ему бомбу, замаскированную под коробку конфет
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Польский еврей Леопольд Треппер – коммунист, один из руководителей советской резидентуры в оккупированной Европе во время Великой Отечественной войны
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AP
Советский разведчик Рудольф Абель – один из руководителей агентурной сети в США – арестован из-за предательства одного из резидентов, затем обменян на Глиникском мосту в Западном Берлине на американского летчика Гэри Пауэрса
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Фотохроника ТАСС
Зоя Воскресенская (по мужу Рыбкина) – детская поэтесса и разведчица – жена советского резидента в Финляндии Бориса Рыбкина. Занималась вербовкой и отправкой агентов в сопредельные страны, занималась разведывательной работой в Финляндии и Швеции под дипломатическим прикрытием. Кроме того, в годы Великой Отечественной войны готовила диверсантов для отправки в тыл противника
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Кадр из фильма «Майор "Вихрь"»; Александра Краснова / ТАСС
Разведгруппа Алексея Ботяна (на фото справа) зимой 1945 г. добыла секретные планы фашистов по уничтожению польского Кракова, если бы к нему подошла Красная Армия, и установила местонахождение склада взрывчатки. 18 января, в разгар наступления советских войск, группа «лейтенанта Алеши» ликвидировала склад и спасла город от уничтожения. Ботян, отметивший 10 февраля 2017 г. юбилей, стал прототипом литературного и киногероя - майора Вихря
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Конон Молодый (псевдоним Гордон Лонсдейл) работал в Великобритании с 1951 г. и под видом канадского бизнесмена добывал ценные документы о военных и политических планах Великобритании. Раскрыт предателем в 1961 г., обменян в 1964 г. на арестованного британского шпиона Норберта Вина
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MARK WILSON / АР
Олдрич Эймс – бывший начальник контрразведывательного подразделения ЦРУ США, начальник советского отдела управления внешней контрразведки ЦРУ. Выдавал военные и разведывательные секреты СССР и России, арестован ФБР в феврале 1994 г.
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М. Стулов / Ведомости
Анна Чапман арестована летом 2010 г. в США за нелегальную работу на российскую разведку. Она признала себя виновной, затем в Вене была обменяна на двоих россиян, отбывавших срок за шпионаж. Тем же летом Владимир Путин после встречи с высланными разведчиками обещал, что теперь «у них будет интересная и яркая жизнь». Сейчас Чапман разрабатывает собственную линию одежды, ведет передачу на "Рен-ТВ" и занимается благотворительностью. В 2010–2015 гг. она входила в состав директоров «Фондсервисбанка», специализирующегося на обслуживании предприятий ОПК. В 2010 г. вошла в общественный совет «Молодой гвардии», сейчас в списке совета Чапман не значится
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В Москве на площади Революции задержали двух активистов Дарью Полюдову и Кирилла Котова, которые стояли в одиночных пикетах с плакатами против пенсионной реформы и повышения НДС, сообщает «ОВД-инфо». Задержанных доставили в отдел полиции «Китай-город».
На видео, которое опубликовал в Facebook Николай Игроков, видно, что активисты держали плакат с надписью «Нет повышению пенсионного возраста и НДС». К Полюдовой и Котову подошли сотрудники полиции и попросили пройти с ними.
Как отмечает «ОВД-инфо», Полюдова 20 октября прошлого года вышла на свободу после двух лет лишения свободы в колонии-поселении, где она отбывала срок за публикации «В контакте». Суд счел их призывами к экстремизму и сепаратизму.
Котов — пензенский активист, которого обвинили в публичных призывах к свержению власти. В июне его арестовали на 15 суток после одиночного пикета: он стоял с плакатом «В День России требуем свободу. Революция будет. ЧМ FIFA — бойкот».
В четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет к 2028 г., для женщин — до 63 лет к 2034 г.
Президент Владимир Путин в пятницу впервые прокомментировал законопроект о пенсионной реформе. Он назвал этот вопрос чувствительным и заявил, что ему не нравится предложенный вариант реформы, но нужно думать о перспективе.
Пикеты у Госдумы против повышения пенсионного возраста
Максим Стулов / Ведомости
Госдума 19 июля рассматривает в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин (справа) у здания Госдумы
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Максим Стулов / Ведомости
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов напротив здания Госдумы
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин допустил создание сети автозаправок компании в Германии. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1», отвечая на вопрос, планирует ли «Роснефть» в будущем поставлять нефтепродукты немецким потребителям напрямую.
«Мы, в принципе, это делаем [поставляем продукцию в Германию напрямую] через сети АЗС наших партнеров, с которыми у нас есть соглашение соответствующее. Это и ВР, и Total. Но вполне возможно, что будем развивать и собственную сеть», — сказал Сечин.
Ранее «дочка» «Роснефти» Rosneft Deutschland подписала контракты с немецкими компаниями о реализации нефтехимической продукции собственного производства, начиная с 2019 г. «Роснефть» — третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки.
В интервью Сечин сообщил, что «Роснефть» на данный момент завершила основные приобретения активов в России и теперь намерена сосредоточиться «на получении органического роста». В 2016 г. компания приобрела контрольный пакет «Башнефти», а в 2013 г. — 100% акций ТНК-ВР. В ближайшее время не ожидается и изменений в структуре акционеров компании, полагает Сечин.
Глава «Роснефти» также сделал прогноз относительно стоимости нефти в конце 2018 г. По его мнению, цена на нефть до конца года будет находиться в пределах $75-80 за баррель, при этом в бюджет «Роснефти» заложена цена в $63. Цена нефти марки Brent с января по май выросла почти на 20%.
Какие страны влияют на нефтяные цены
MARWAN NAAMANI / AFP
Крупнейший по уровню добычи нефти член ОПЕК – Саудовская Аравия. Согласно данным картеля на 2017 г., Саудовская Аравия добывает 9,96 млн баррелей в сутки и экспортирует 6,97 млн баррелей. В ежегоднике BP, одном из наиболее авторитетных источников статистических данных по нефти, приводятся другие цифры: в 2017 г. добыча Саудовской Аравии составляла 11,95 млн баррелей в сутки
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ESSAM AL-SUDANI / Reuters
Ирак, по данным ОПЕК на 2017 г., добывал 4,47 млн баррелей в сутки и экспортировал 3,802 млн баррелей. BP оценивает добычу Ирака в 2017 г. в 4,52 млн баррелей в сутки
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Raheb Homavandi / Reuters
Добычу Ирана ОПЕК оценивает в 3,87 млн баррелей в сутки, а экспорт – 2,125 млн баррелей в сутки (2017 г.). По данным BP, добыча Ирана в 2017 г. составляла 4,98 млн баррелей в сутки
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Kamran Jebreili / AP
Объединенные Арабские Эмираты добывали 2,97 млн баррелей в сутки, а экспортировали 2,38 млн баррелей в 2017 г., приводит данные ОПЕК. BP приводит другие цифры по добыче: 3,94 млн баррелей в сутки
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Gustavo Ferrari / AP
Кувейт в 2017 г. добывал 2,7 млн баррелей в сутки, а экспортировал 2,01 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По данным BP, страна добывала 3,03 млн баррелей в сутки в прошлом году
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Jorge Silva /REUTERS
Добыча Венесуэлы в 2017 г. составляла 2,035 млн баррелей в сутки, экспорт – 1,6 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По версии BP, страна добывает 2,11 млн баррелей в сутки
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MARTIN BUREAU / AFP
Ангола в прошлом году добывала 1,63 млн баррелей в сутки по версии ОПЕК и 1,67 млн - по данным BP. Экспорт составлял 1,58 млн баррелей в сутки
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Akintunde Akinleye / Reuters
Нигерия – крупнейшая африканская страна – участница ОПЕК. Добыча в 2017 г. составила 1,5 млн баррелей в сутки (данные ОПЕК) или 1,99 млн баррелей в сутки (данные BP). При этом экспорт, по данным той же ОПЕК, выше производства – 1,8 млн баррелей в сутки
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DeAgostini/Getty Images
Еще одна африканская страна в картеле – Алжир. По версии ОПЕК, страна добывала 1,06 млн баррелей в сутки в 2017 г., а экспортировала 632 600 баррелей в сутки. По данным BP, добыча составляла 1,54 млн баррелей в сутки
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Kuni Takahashi/Getty Images
Ливия в прошлом году добывала 817 000 баррелей в сутки (данные ОПЕК) и экспортировала 792 100 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Ливии в 865 000 баррелей в сутки
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Tim de Waele/Corbis via Getty Images
Катар добывал в 2017 г. 600 000 баррелей в сутки по версии ОПЕК и всего лишь 1,9 млн баррелей в сутки по версии BP. Экспорт ОПЕК оценивает в 466 000 баррелей в сутки
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Alejandra Parra/Bloomber/Getty Images
Добычу Эквадора в 2017 г. и ОПЕК, и BP оценили в 531 000 баррелей в сутки. Экспорт, по данным ОПЕК, составил 385 400 баррелей в сутки
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Justin TALLIS / AFP
Габон вернулся в состав картеля в июле 2016 г. ОПЕК оценивает добычу страны в 2017 г. в 210 000 баррелей в сутки, экспорт – в 188 400 баррелей в сутки. По данным BP, в прошлом году Габон добывал 200 000 баррелей в сутки
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Pascal Fletcher/REUTERS
Весной 2017 г. членом ОПЕК стала Экваториальная Гвинея. По данным организации, страна в прошлом году добывала 129 000 баррелей в сутки, а экспортировала 128 200 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Экваториальной Гвинеи в 199 000 баррелей в сутки
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Суд в Москве арестовал по делу о госизмене сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) — головного института госкорпорации «Роскосмос» — Виктора Кудрявцева. Об этом сообщил ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.
«В СИЗО "Лефортово" накануне мне удалось пообщаться с вновь прибывшим 74-летним заключенным из Королева Кудрявцевым, которого арестовали и доставили вчера. Ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — рассказал правозащитник.
По словам Еникеева, о том, что арестованный ученый имеет отношение к делу о госизмене, ему «прямо никто не сказал, дело засекречено».
В пятницу газета «Коммерсантъ» сообщила об обысках в ЦНИИмаше в Королеве, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, структура «Роскосмоса») Дмитрия Пайсона в Москве. Следственные мероприятия, по данным издания, проводили сотрудники ФСБ.
По данным «Коммерсанта», поводом для обысков стало уголовное дело по статье о государственной измене. Как рассказали газете источники, ФСБ установила, что западные спецслужбы получили результаты секретных наработок российской промышленности, утечка могла произойти от сотрудников ЦНИИмаша.
В субботу Пайсон подал заявление об увольнении, сообщил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко. По его словам, Пайсон покинет пост в начале августа. О дальнейшей судьбе центра — будет он расформирован или нет — Устименко не знает.
Политика
Новости
Над авиабазой Хмеймим уничтожили два неизвестных беспилотника
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За выходные средства противовоздушной обороны (ПВО) российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника неизвестного происхождения, сообщил журналистам представитель авиабазы. В результате инцидентов никто не пострадал, база работает в плановом режиме.
Первый беспилотник был обнаружен средствами ПВО в субботу вечером на значительном удалении от российского военного объекта, рассказал представитель авиабазы. Дрону не удалось приблизиться к базе, он был уничтожен штатными зенитными огневыми средствами.
Второй беспилотник, приближавшийся к базе с северо-запада, был выявлен и уничтожен утром в воскресенье. «В обоих случаях пострадавших или материального ущерба нет», — подчеркнул представитель базы (цитата ТАСС).
Это не первый случай попытки атаки дронов на авиабазу в Хмеймиме. Российские комплексы противовоздушной обороны перехватывали беспилотные летательные аппараты 24 апреля, 22 мая и 1 июля.
Также СМИ сообщали о попытке сирийских боевиков атаковать авиабазу Хмеймим в марте этого года. По данным межарабского издания Al-Masdar, на беспилотнике было закреплено взрывное устройство. Системы ПВО базы перехватили беспилотник до того, как он достиг территории Хмеймима, дрон не успел сбросить бомбу.
Кроме того, в январе российские военные предотвратили атаку ударных беспилотников на российские базы в Хмеймиме и Тартусе. Семь из 13 дронов были уничтожены, остальные шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы.
Что интересного показали на Параде Победы
Евгений Разумный / Ведомости
Парад Победы прошел на Красной площади в Москве. На фото автомотовездеходы (квадроциклы) производства компании «Русская механика» из Рыбинска
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
Впервые на своих бронеавтомобилях «Тайфун» в параде приняла участие военная полиция, это сделано в ознаменование ее заслуг в Сирии
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Евгений Разумный / Ведомости
Впервые на платформах провезли беспилотные летательные аппараты «Катран» вертолетного типа
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Евгений Разумный / Ведомости
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Сергей Бобылев / ТАСС
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Евгений Разумный / Ведомости
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Сергей Бобылев / ТАСС
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
Всего к Параду Победы в Москве были привлечены 13 046 человек
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Евгений Разумный / Ведомости
По площади проехало 159 единиц техники. На фото самоходные гаубицы «Коалиция-СВ»
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Евгений Разумный / Ведомости
В параде приняли участие 75 самолетов и вертолетов. На фото «тактическое крыло» Липецкого авиацентра в составе самолетов Су-34, Су-35, Су-30СМ
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Евгений Разумный / Ведомости
8 мая лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал президента Владимира Путина не закрывать Мавзолей Ленина «всякими фанерками» на время парада в День Победы 9 мая. На фото те самые «фанерки»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Президент России Владимир Путин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
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Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по мирным жителям в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источники. Есть погибшие и раненые, их число пока неизвестно, отмечает агентство.
В момент удара гражданские лица пытались покинуть город Эс-Сус, спасаясь от бомбардировок коалиции и террористов запрещенной организации «Исламское государство», которые присутствуют в городе, рассказали собеседники агентства.
Пентагон пока не прокомментировал информацию. Ранее США признавали гибель мирных жителей в результате удара коалиции. По данным Вашингтона, с 2014 г. авиация США и их союзников нанесла более 29 500 ударов, которые унесли жизни более чем 900 мирных жителей.
Министерство иностранных дел России неоднократно указывало, что Соединенные Штаты и их союзники действуют на сирийской территории без согласия Дамаска, что является нарушением международных норм.
В мае британская организация Airwars, занимающаяся мониторингом ударов в Сирии, обвинила США в занижении потерь среди гражданского населения. По данным экспертов, с 2014 г. ударами коалиции в Сирии было убито не менее 9600 мирных жителей. Россия, начавшая кампанию в Сирии в 2015 г., несет ответственность за жизни 7000–11 000 гражданских, считает Airwars.
Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Генштаб ВС России продемонстрировал журналистам обломки крылатых ракет (КР), выпущенных по Сирии силами США, Великобритании и Франции и пораженных сирийской ПВО. На фото - детали турбин двигателей ракет Tomahawk производства США
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Минобороны
На фото – неразорвавшаяся боевая часть ракеты Tomahawk
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Среди обломков - элементы американских КР морского базирования Tomahawk и КР воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow. На переднем плане - киль SCALP с пробоиной от поражающего элемента боевой части ракеты ПВО
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
На местности найдены и радиоэлектронные блоки: рулевые механизмы и фрагменты системы управления
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Представитель Генштаба Сергей Безногих заметил, что хорошее состояние найденных обломков ракет говорит о том, что на них воздействовали средства ПВО. На фото - элементы корпуса и рулей ракеты Tomahawk
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
«Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО», - подчеркнул Безногих
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Самолеты и корабли вооруженных сил США, Великобритании и Франции ударили по сирийской территории 14 апреля в ответ на применение химического оружия в Восточной Гуте 7 апреля. Минобороны России считает химическую атаку постановкой боевиков
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Ракетный удар международной коалиции пришелся по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Представители коалиции сообщали, что выпустили по территории Сирии 105 ракет, причем все они попали в цель. Минобороны России утверждает, что из 105 ракет сирийские ПВО перехватили 71