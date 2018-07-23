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«Коммерсантъ» узнал об обвинении сотрудника ЦНИИмаша в передаче технологий странам НАТО

Арестованному Лефортовским судом Москвы 74-му научному сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву «предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания уточнил, что впоследствии «эти сведения предоставлялись для изучения спецслужбам Североатлантического альянса». Сам Кудрявцев обвинения в свой адрес не отвергает. В ЦНИИмаше информацию не комментируют.

В рамках дела о госизмене проверяется около 12 человек, отмечает издание. Пока известно только об обвинениях в адрес Кудрявцева. 19 июля сообщалось о проведении сотрудниками ФСБ обысков в ЦНИИмаше в Королеве и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, структура «Роскосмоса») Дмитрия Пайсона в Москве. Следствие считает, что западные спецслужбы получили российские промышленные наработки в части гиперзвуковых технологий под грифом «совершенно секретно». Источники издания указывали, что утечка могла произойти от сотрудников ЦНИИмаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт. На следующий день Пайсон подал заявление об увольнении.

Работа Кудрявцева в ЦНИИмаше была напрямую связана с закрытой тематикой «гиперзвуковых потоков», которые использовались в частности в проектах корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и концерна ВКО «Алмаз-Антей», отмечают источники.

Дело о госизмене приведет к изменению статуса ЦНИИмаша уже в ближайшее время, считают собеседники издания. Выработкой рекомендаций по усилению безопасности на объектах ракетно-космической промышленности сейчас занимается комиссия во главе с замгендиректора «Роскосмоса» Сергеем Деминым. Ей также предстоит выработать «предложения об изменении статуса института и укреплении контроля за его деятельностью со стороны госкорпорации». Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин распорядился открыть на территории института свой второй кабинет.