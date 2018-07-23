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ФСБ раскрыла канал поставки оружия из Евросоюза в Россию

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД и Росгвардией раскрыла и пресекла канал поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

В сообщении уточняется, что среди организаторов поставок – жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля. ФСБ удалось задержать членов преступной группы. Их количество не сообщается.

Сотрудники спецслужб в результате операции изъяли 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, пехотный миномет, гранатомет, самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат, а также более 4500 патронов различного калибра.

«Прекращена деятельность двух мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов», – указывается в сообщении.

Недвижимость
Новости

Новостройки бизнес-класса в Москве стали преобладать над массовым жильем

Ведомости
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В июне 2018 г. в Москве на продажу было выставлено достигло 15 200 новостроек бизнес-класс. В строящихся домах массового сегмента продавалось 14 800 квартир. Таким образом впервые с 2014 г. предложение первичного жилья бизнес-класса в столице превысило аналогичный показатель в массовом сегменте, подсчитали эксперты компании «Метриум»

По количеству проектов в продаже бизнес-класс также опережает массовый сегмент. В июне в бизнес-классе девелоперы реализовывали 93 проекта, а в массовом сегменте – 76. Причем за I полугодие в продажу поступило 8 жилых комплексов бизнес-класса, а в комфорт-классе – 7.

Но прежде всего преобладание жилья бизнес-класса связано с более высокими темпами продаж массового жилья и вымыванием его с рынка. Так, если число представленных в продаже квартир в бизнес-классе по итогам I полугодия снизилось на 4,2% до 15 200, то в массовом сегменте показатель упал на 23% до 14 800 квартир.

Новостройки бизнес-класса преобладали на первичном рынке столичного жилья до 2014 г., напоминают в «Метриум».

Еще более заметен разрыв в предложении по общей площади представленных объектов в продаже. По данным «Метриум», в бизнес-классе суммарная площадь квартир составляет 1,15 млн кв. м, тогда как в массовом сегменте – 889 000 кв.м, то есть на 29% больше.

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Бизнес
Новости

Семья экс-руководителя Российского авторского общества создаст блокчейн-проект

Ведомости
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Семья бывшего гендиректора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова может вернуться в сферу управления авторскими правами с проектом блокчейн-платформы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В конце 2017 г. Федотов был условно-досрочно освобожден от наказания по обвинению в мошенничестве. Теперь его мать, бывший бухгалтер организации Вера Федотова, стала гендиректором новой Евразийской организации интеллектуальной собственности (ЕВРОИС), пишет газета. Единственным учредителем организации стал Сергей Прохоров. ЕВРОИС зарегистрирована в конце мая.

ЕВРОИС – «коммерческая структура, созданная для содействия правообладателям стран – членов Евразийского экономического союза в реализации их прав на результаты интеллектуальной деятельности», пишет газета, ссылаясь на ее сайт. Издание отмечает, что 20 июля сайт был в открытом доступе, но сейчас доступ к нему закрыт для неавторизованных пользователей. Представитель сайта заявила газете, что ресурс пока в разработке, а сведения на нем не являются официальной информацией.

Цель организации – развитие блокчейн-платформы Orpheus Digital Platform для управления правами на интеллектуальную собственность и социальной сети Artvision. Компания планирует также давать консультации в области авторского и смежного права и развивать некоммерческие культурные проекты.

Федотов возглавлял РАО с 2004 г. В 2016 г. он был арестован по подозрению в мошенничестве, а в конце 2017 г. условно-досрочно освобожден. РАО возглавил соучредитель Первого музыкального издательства Максим Дмитриев. Действующее руководство общества также развивает блокчейн-платформу в области авторских прав на базе организации IPChain, которой руководит председатель совета директоров РАО Андрей Кричевский.

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Политика
Новости

Медведев раскритиковал чиновников Северного Кавказа за неэффективность

Ведомости
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Председатель правительства Дмитрий Медведев раскритиковал чиновников регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) за неэффективную работу. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте кабинета министров.

Претензии премьер-министра вызвало исполнение проектов в области социально-экономического развития, а также в сфере топливно-энергетического комплекса региона. «Отметить неэффективную работу должностных лиц субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, по исполнению поручений, ранее данных правительственной комиссией по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа», – указывается в сообщении.

Медведев поручил руководителям «Газпрома» и «Россетей» Алексею Миллеру и Павлу Ливинскому проанализировать работу местных властей, исполнявших поручения правительственной комиссии в сфере ТЭКа. Премьер-министр рекомендовал компаниям подготовить программу модернизации газораспределительных сетей и электрических сетей в СКФО.

На эти проекты пойдут средства, получаемые в счет погашения долгов за потребленные энергоресурсы, говорится в сообщении. Кроме того, «Газпром» и «Россети» смогут получить в собственность некоторые энергетические активы на Северном Кавказе в счет погашения задолженности. В сообщении не указывается, о каких активах идет речь.

В ходе заседания премьер-министр поручил Федеральной антимонопольной службе проверить тарифы в регионах Северного Кавказа и привести их «в соответствие с экономически обоснованными значениями».

Бизнес
Новости

Судоходные компании попросили Минтранс о льготах из-за роста цен на топливо

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Представители речного флота просят правительство предоставить им льготы из-за резкого роста цен на топливо. Это следует из письма президента Российской палаты судоходства (РПС) Алексея Клявина от 5 июля на имя руководителя Минтранса Евгения Дитриха, на которое ссылается «Коммерсантъ».

В письме речники просят о предоставлении двойного вычета на акциз на дизтопливо для своих судов, а также о понижении или обнулении НДС на перевозки водным транспортом. Кроме того, РПС просит о переносе сроков вступления в силу техрегламента Таможенного союза о запрете выпуска и использования судового топлива с массовой долей серы более 0,5%.

Свои требования в РПС обосновывают тем, что расходы на топливо в себестоимости речных перевозок составляют 30–50%, а за апрель – июль цены выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. В союзе подсчитали, что дополнительные расходы за текущую навигацию могут составить до 10 млрд руб. При этом большинство банков отказывают компаниям в дополнительных кредитах.

В Минтрансе обращение уже рассматривается, сообщили изданию. В Минфин письмо пока не поступило.

Сейчас бункеровщикам предоставляется вычет в размере удвоенного акциза на судовое маловязкое топливо (СМТ). С 2020 г. требования к нему будут ужесточены, а судам придется перейти на дизтопливо.

Вычет по дизтопливу может привести к мошенничеству, опасаются собеседники в отрасли. «СМТ нельзя продать на заправке, а дизтопливо – можно», – отмечает один из них. Он полагает, что недобросовестные участники рынка могут пытаться завысить потребление, а, получив вычет, продавать часть дизтоплива на нефтебазы.

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Политика
Новости

РБК сообщил о рекомендации Кремля регионам реагировать на жалобы граждан в соцсетях

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Кремль намерен обязать региональные власти реагировать на критику населения в соцсетях в течение суток. Об этом пишет РБК со ссылкой на собеседников в руководстве двух регионов и близких к администрации президента.

Такие возможности дает система мониторинга «Инцидент менеджмент», разработанная «Медиалогией». Информация отслеживается по ключевым словам в пяти соцсетях – «В контакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники», рассказал источник в руководстве одного из регионов. Несколько сообщений на одну тему можно выделить в отдельный кейс или «инцидент», реакция на проблему придет всем авторам. По всем «инцидентам» ведется статистика, которая в режиме реального времени будет доступна как сотрудникам муниципалитетов, так и представителям администрации президента.

В Кремле этот проект курирует первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, в чьем ведении находится непосредственный исполнитель – управление по общественным проектам. «Акцент на соцсети – инициатива Кириенко, он с момента своего прихода в администрацию президента говорит об этом», – приводит издание слова близкого к Кремлю собеседника.

«В Кремле хотят локализовать негатив и контролировать повестку именно в соцсетях, потому что считают, что нужно быть ближе к потребителю информации», у многих из них аудитория больше, чем у СМИ, пояснил один из собеседников издания. Близкий к Кремлю источник уточнил, что обратить внимание на проблему властям пришлось, столкнувшись с резкой общественной реакцией на трагедию в кемеровской «Зимней вишне» и дискуссией вокруг мусорного полигона под Волоколамском.

PR-директор «Медиалогии» Надежда Жуковская пояснила, что регионы заказывают систему напрямую у производителя. Кремль не является клиентом компании. Ранее «Инцидент» был опробован на госкомпаниях. Годовой договор по этой программе на 8,5 млн руб. в декабре 2017 г. заключал «Ростелеком», свидетельствует сайт госзакупок.

Первым пилот системы подключили в Подмосковье. С марта к ней стали подключаться и другие регионы, главным образом те, в которых в сентябре пройдут выборы губернаторов, пояснил близкий к Кремлю собеседник. Сейчас в тестовом режиме они работают в 10 регионах.

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Бизнес
Новости

Акции UC Rusal подорожали на ожидании решений минфина США по санкциям

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Заявления минфина США о возможном нахождении приемлемого решения по санкциям в отношении UC Rusal спровоцировали рост котировок компании на открытии торгов Гонконгской биржи. Котировки бумаг росли до трехмесячного максимума на 17%: с предыдущих $2,10 до $2,45. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Минфин США 21 июня подтвердил получение от UC Rusal плана вывода компании из-под санкций. Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Reuters заявил, что компания обратилась «по поводу определенных вопросов об удалении [из санкционного списка]». Он подчеркнул, что у его ведомства нет цели «убрать UC Rusal из бизнеса», поскольку компания играет важную роль на мировом рынке алюминия. «Возможно, мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель», – добавил он.

Санкции минфина США против UC Rusal, а также других подконтрольных Олегу Дерипаске компаний были введены 6 апреля. В конце апреля власти США заявили, что санкции против UC Rusal и En+ могут быть отменены, если Дерипаска откажется от контроля в компаниях. Сейчас он контролирует 48,13% UC Rusal через En+, в которой ему принадлежит 66%. При этом Дерипаска «принципиально согласился» на сокращение своей доли в En+ до менее 50%.

Кто попал под новые санкции США

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал об обвинении сотрудника ЦНИИмаша в передаче технологий странам НАТО

Ведомости
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Арестованному Лефортовским судом Москвы 74-летнему научному сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву «предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник уточнил, что впоследствии «эти сведения предоставлялись для изучения спецслужбам Североатлантического альянса». Сам Кудрявцев обвинения в свой адрес, по сведениям издания, не признает. В ЦНИИмаше информацию не комментируют.

По делу о госизмене проверяется около 12 человек, отмечает издание. Пока известно только об обвинениях в адрес Кудрявцева. 19 июля сообщалось о проведении сотрудниками ФСБ обысков в ЦНИИмаше в Королеве и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, структура «Роскосмоса») Дмитрия Пайсона в Москве. Следствие считает, что западные спецслужбы получили российские промышленные наработки в части гиперзвуковых технологий под грифом «совершенно секретно». Источники издания указывали, что утечка могла произойти от сотрудников ЦНИИмаша, с которыми Пайсон поддерживал тесный контакт. На следующий день Пайсон подал заявление об увольнении.

Работа Кудрявцева в ЦНИИмаше была напрямую связана с закрытой тематикой «гиперзвуковых потоков», которые использовались, в частности, в проектах корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и концерна ВКО «Алмаз-Антей», отмечают источники.

Дело о госизмене приведет к изменению статуса ЦНИИмаша уже в ближайшее время, считают собеседники издания. Выработкой рекомендаций по усилению безопасности на объектах ракетно-космической промышленности сейчас занимается комиссия во главе с заместителем гендиректора «Роскосмоса» Сергеем Деминым. Ей также предстоит выработать «предложения об изменении статуса института и укреплении контроля за его деятельностью со стороны госкорпорации». Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин распорядился открыть на территории института свой второй кабинет.

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Политика
Новости

Шеф АНБ создал группу по противодействию России в киберпространстве

Ведомости
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Директор Агентства национальной безопасности (АНБ) и руководитель киберкомандования США Пол Накасоне подтвердил создание специальной группы по противодействию российской угрозе. «Я создал группу по России, небольшую группу по России», – приводит Bloomberg его заявление на форуме по безопасности в Аспене. «Это соответствует тому, что разведывательное сообщество делало после 2016 и 2017 гг.» – пояснил он.

Накасоне признал, что у России есть «большие возможности», но выразил уверенность, что Вашингтон сможет им противостоять.

Ранее The Washington Post сообщила о том, что АНБ и киберкомандование будут сотрудничать с обеими палатами конгресса США по противодействию российской угрозе в преддверии промежуточных выборов в парламент.

19 июля риски, связанные с попытками России оказать влияние на промежуточные выборы в конгресс, признал Белый дом. Представитель администрации Сара Сандерс уточнила, что президент США Дональд Трамп разделяет эти опасения. Обеспокоенность возможным вмешательством выражал и директор национальной разведки США Дэниел Коутс. Он видел угрозу прежде всего в использовании соцсетей и других средств влияния, связанных с общественно-политическим расколом США.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

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Политика
Новости

СМИ узнали о поиске подозреваемых в покушении на Скрипалей по фото

Ведомости
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Фотографию подозреваемых в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продемонстрировала британская полиция ключевым свидетелям по делу, сообщает The Daily Mail.

Полиция использовала технологию распознавания лиц для идентификации двух предполагаемых убийц, попавших на камеры наружного наблюдения, отмечает издание. Полиция уверена, что после совершения преступления подозреваемые вернулись в Россию. Всего на убийство Скрипалей, как полагает следствие, могло быть отправлено четыре человека, в том числе женщина.

«Они показали мне фотографию мужчины и спросили, видел ли я его когда-нибудь в городе и, если да, то где», – рассказал изданию 28-летний Джош Харрис. В Солсбери он останавливался в одном общежитии с Дон Стерджес, отравившейся нервно-паралитическим веществом, предназначенным, как считает полиция, Скрипалям. Харрис не узнал того, кто был изображен на портрете. Также полицейские хотели поговорить с некой женщиной, но у них не было ее фотографии.

В Скотланд-Ярде ситуацию не прокомментировали.

19 июля ITV и Press Association сообщили, что британская полиция идентифицировала подозреваемых в отравлении Скрипалей. Позже министр по вопросам безопасности правительства Великобритании Бен Уоллес опроверг эту информацию.

Скрипали были отравлены в Солсбери в начале марта. Британские власти обвинили в отравлении Россию. Москва обвинения отвергает.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Политика
Новости

Легкомоторный самолет был перехвачен над резиденцией Трампа

Ведомости
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Истребитель ВВС США был поднят на перехват легкомоторного самолета, вошедшего в «бесполетную зону» над резиденцией президента США Дональда Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление Белого дома.

Инцидент произошел 21 июля. Накануне в Бедминстер, где расположен Trump National Golf Club, прилетел Трамп. Вернуться в Белый дом он планировал 22 июля.

Истребитель сопроводил самолет-нарушитель до выхода из бесполетной зоны. Машина приземлилась в аэропорту Питтстоун. Там пилота встретили сотрудники правоохранительных органов. После допроса он был отпущен, поскольку, как было установлено, «не представлял угрозы».

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Политика
Новости

17 сотрудников ярославской колонии отстранены от должности после скандала с избиением

Ведомости
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Семнадцать сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), идентифицированных по видео с избиением осужденного в Ярославской ИК-1, отстранены от исполнения должностных полномочий. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина.

«Мне сказали, что 17 сотрудников, идентифицированных по этому видео, отстранены от исполнения обязанностей. Теперь будет приниматься решение по их дальнейшей работе по линии УФСИН и привлечению к уголовной ответственности», – сказал Бабуркин агентству.

В минувшую пятницу «Новая газета» опубликовала видео жестокого избиения сотрудниками ярославской ИК-1 осужденного Евгения Макарова. На записи, сделанной на штатный видеорегистратор сотрудника ФСИН, Макарова избивают резиновой палкой по пяткам, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой. Люди, одетые в форму сотрудников ФСИН, требуют от него извинений, а услышав их, продолжают его бить, объясняя, что он неправильно извиняется.

Инцидент на видео произошел еще 29 июня 2017 г., утверждает газета. После скандала и широкого возмущения общественности ФСИН назначила служебную проверку, а ярославский Следственный комитет возбудил уголовное дело. Однако видео было снято уже после того, как в апреле 2017 г. Макаров пожаловался в СКР, прокуратуру и УФСИН на пытки. Это обращение Макарова результатов не принесло.

В России с 2009 по 2017 г. по статье 302 УК («Принуждение к даче показаний») было осуждено всего шесть человек. В том числе трое – по ч. 2 этой статьи, где речь идет о выбивании показаний «с применением насилия, издевательств или пытки». Наказание за пытки предусмотрено также ч. 2 ст. 117 («Истязание»), по которой за тот же период было осуждено более 5000 человек, но в этой статье пытки являются лишь одним из восьми отягчающих обстоятельств. Иногда пытки подпадают под ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий»), если это деяние совершено с применением насилия: по этой статье за 9 лет осуждено 11 286 человек, однако за это время число осужденных в год уменьшилось более чем вдвое – с 1771 до 798 человек (по данным Судебного департамента при Верховном суде).

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