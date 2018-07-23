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СКР завел дело против прокуроров и судей Литвы из-за событий 1991 года‍

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении прокуроров и судей Литвы. Российские власти подозревают их в привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновных людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении указывается, что с 2006 г. должностные лица генпрокуратуры и суда Литвы преследовали 60 бывших военнослужащих Вооруженных сил СССР, значительная часть которых – россияне. По мнению литовской стороны, по их вине во время массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 г. погибли 14 человек, а более 700 получили ранения. Вильнюсский городской суд заочно арестовал россиян, они были объявлены в розыск.

Процессуальные решения по этому делу выносили должностные лица генпрокуратуры Литвы, напоминает СКР. «Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры и суда Литовской Республики. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности")», – говорится в сообщении российского ведомства.

Российские следователи считают, что действия сотрудников литовской прокуратуры и суда носят заведомо незаконный характер, поскольку указанные события в Вильнюсе происходили во время вхождения Литвы в состав СССР, а советские военные выполняли служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР. Преследование россиян власти Литвы осуществляют по кодексу, который был принят в 2011 г., спустя много лет после событий 1991 г., отметил также СКР. «Кроме того, обвинение граждан Российской Федерации объективными доказательствами не подтверждено», – заключил СКР.