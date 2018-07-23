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В центре Москвы загорелось здание детского сада

В понедельник в центре Москвы загорелась крыша детского сада, расположенного во дворах на Тверской улице. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса».

По данным агентства на 15:15 мск, пожарные приступили к тушению. Внутри людей нет, а здание находится на ремонте, уточняет «Интерфакс». В то же время агентство городских новостей «Москва» передает, что дети и сотрудники детского сада были эвакуированы, информации о пострадавших нет.

#пожар #цао #москва Публикация от Елена Солодюк (@elena.isolo) 23 Июл 2018 в 5:05 PDT

«Сообщение о возгорании по адресу ул. Садовая-Триумфальная, д. 6, поступило в 15:02, в 15:18 горение было ликвидировано», – рассказали агентству городских новостей «Москва» в ГУ МЧС по Москве. При этом, по данным «РИА Новости», пожар произошел в соседнем здании по адресу Тверская, д. 28, стр. 3. Согласно сайту департамента образования Москвы, там находится дошкольное отделение школы №2054. В объявлении, опубликованном на сайте в начале июня, говорится, что в здании будет проводиться ремонт.

ГУ МЧС по Москве сообщил, что в 15:02 мск поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Тверская, д. 28, корп. 3. При этом когда пожарные прибыли к месту вызова, они обнаружили, что горит кровля соседнего двухэтажного здания, находящегося на ремонте, говорится в сообщении. Там же уточняется, что 15:18 мск пожар был ликвидирован, площадь возгорания составила около 20 кв. м. Информации о пострадавших нет.