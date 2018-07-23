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Приставы предложили обязать работодателей сообщать о должниках по алиментам

Судебные приставы предложили не допускать должников по алиментам к сдаче экзаменов по вождению, а работодателям - проверять соискателей на наличие таких долгов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.

«Надо идти по пути ограничения личных неимущественных прав должников. Пока не погасишь (долг по алиментам), будь добр перемещаться пешком», - пояснил Аристов позицию ФССП. По мнению руководителя ФСПП, должнику нет смысла обучаться вождению, если нет возможности приобрести автомобиль, отмечает ТАСС.

По словам Аристова, соответствующий законопроект разрабатывает Минюст. Он уже одобрен руководителем МВД Владимиром Колокольцевым, предложившим применять аналогичные меры не только в адрес должников по алиментам, указывает агентство. «Мы предлагаем рассмотреть возможность обязательного информирования работодателем нас о трудоустройстве на работу должника, в том числе должника по алиментам», - пояснил директор ФССП.

Аристов отметил, что таким образом приставы смогут узнать о приеме должника на работу после уведомления Пенсионного фонда по запросу после первой зарплаты должника. «Поэтому мы полагаем, что как только работодатель обнаружил должника, сообщает судебным приставам, можно по электронной почте», - подытожил он.