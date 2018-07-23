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Путин рассказал Лукашенко о «нюансах» встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко пригласил президента Белоруссии приехать в Россию, а также рассказал о деталях своей встречи с президентом США Дональдом Трампом. Разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщил официальный сайт президента Белоруссии.

«Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко в ближайшее время посетить Россию. Возможная встреча двух лидеров, во время которой планируется детально обсудить весь спектр двусторонних отношений, может состояться в Сочи», – отмечается на белорусском сайте.

Обсуждая международную повестку, лидеры говорили о российско-американских отношениях, в том числе об итогах саммита Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля. «Российский лидер проинформировал Александра Лукашенко о нюансах состоявшейся встречи. Основное внимание в ходе разговора было уделено вопросам контроля над вооружениями и продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США, срок действия которого истекает в феврале 2021 г.», – написано на сайте президента Белоруссии.

Сообщение сайта Кремля о разговоре президентов уложилось в одну фразу: «Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили некоторые аспекты деятельности Евразийского экономического союза, а также актуальные международные вопросы».

В понедельник Дональд Трамп в очередной раз заявил, что встреча с Путиным была успешной и не нанесла ущерба интересам США. «Когда вы слышите, как фейковые новости негативно освещают мою встречу с президентом Путиным и говорят, что я что-то "сдал", знайте, я ни в чем не уступал; мы говорили только о будущей выгоде для обеих стран», – написал он в Twitter.