Политика

Новости

Трамп готов отозвать допуски у экс-руководителей спецслужб в связи с «российским делом»

Президент США Дональд Трамп готов отозвать допуск к секретной информации у нескольких экс-руководителей спецслужб, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, это бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, бывший директор ФБР Джеймс Коми и экс-руководитель национальной разведки США Джеймс Клэппер.

Сандерс указала, что они политизировали, а в некоторых случаях и монетизировали свою осведомленность, чтобы обвинить Трампа в ненадлежащих связях с Россией. «То, что люди с допусками к гостайне выступают с беспочвенными обвинениями, придает этим обвинениям незаслуженный вес при полном отсутствии доказательств», – отметила Сандерс.

Допусков могут лишиться также бывший директор АНБ Майкл Хайден, экс-советник по национальной безопасности Сьюзан Райс и бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб.

Все перечисленные лица так или иначе связаны с обвинениями в адрес Трампа и расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу».