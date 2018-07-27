Политика

Новости

Российские дипломаты рассказали о «проблемах с питанием» у арестованной Бутиной

Посольство России в США сообщило о проблемах с питанием в следственном изоляторе, где находится арестованная в Вашингтоне российская гражданка Мария Бутина. Об этом говорится в опубликованном в Facebook сообщении российской дипмиссии.

В сообщении уточняется, что представители дипмиссии посетили россиянку 26 июля. По их словам, чувствует арестованная себя «нормально», однако у нее есть проблемы с питанием. «По нашей просьбе ей выдано второе одеяло. В помещениях общего пользования есть доступ к телевидению», - рассказало посольство.

Дипломаты отметили, что ее также «не выводят на прогулки, хотя режимом это предусмотрено». «Неудобство доставляет круглосуточный надзор - ночью каждые 15 минут включается свет», - говорится в сообщении.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. Американские власти обвиняют ее в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации, а также в самом факте работы иностранным агентом без регистрации. Бутина вину не признает. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал освободить ее. Он назвал обвинения сфабрикованными.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной