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Российские дипломаты рассказали о «проблемах с питанием» у арестованной Бутиной

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Посольство России в США сообщило о проблемах с питанием в следственном изоляторе, где находится арестованная в Вашингтоне российская гражданка Мария Бутина. Об этом говорится в опубликованном в Facebook сообщении российской дипмиссии.

В сообщении уточняется, что представители дипмиссии посетили россиянку 26 июля. По их словам, чувствует арестованная себя «нормально», однако у нее есть проблемы с питанием. «По нашей просьбе ей выдано второе одеяло. В помещениях общего пользования есть доступ к телевидению», - рассказало посольство.

Дипломаты отметили, что ее также «не выводят на прогулки, хотя режимом это предусмотрено». «Неудобство доставляет круглосуточный надзор - ночью каждые 15 минут включается свет», - говорится в сообщении.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. Американские власти обвиняют ее в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации, а также в самом факте работы иностранным агентом без регистрации. Бутина вину не признает. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал освободить ее. Он назвал обвинения сфабрикованными.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной

Финансы
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ЦБ отозвал лицензии у страховщика «Опора»

Ведомости
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Центробанк отозвал лицензии у страховой компании «Опора» на добровольное личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, ОСАГО, страхование ответственности владельца опасного объекта и перевозчика, а также на перестрахование. Приказ об этом опубликован на сайте ЦБ. В июне компания объявила об уходе со страхового рынка.

Ранее ЦБ приостановил действие соответствующих лицензий «Опоры». 6 июля регулятор ввел в компанию временную администрацию сроком на шесть месяцев. В результате лицензии были отозваны, поскольку страховщик в течение отведенных пяти дней не устранил нарушения законодательства, отмечает ЦБ.

«Опора» работала на рынке страхования с 1996 г. В 2011-2015 гг. компания вела страховую деятельность под брендом «Открытие страхование» и была частью финансовой группы «Открытие». Затем компания присоединилась к структурам руководителя комиссии по страхованию общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александра Кондратенкова. 

В начала года «Опора» интересовалась покупкой последнего государственного страховщика «Югории». В январе она получила разрешение ФАС на сделку. Однако в марте компания сообщила, что отказывается от покупок других компаний. Человек, близкий к ней, и собеседник, близкий к «Югории», объясняли изменение планов позицией ЦБ, который счел такого инвестора неприемлемым для «Югории».

В конце июня 2018 г. «Опора» сообщила, что уходит со страхового рынка. Компания в марте передала «моторный» портфель (ОСАГО, каско, ДСАГО) страховщику «Ангара», портфель по другим видам страхования отошел осенью 2017 г. компании «НАСКО».

«Опора» по итогам первого квартала занимала 109-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков, в 2017 г. она была на 69-й позиции.

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Бизнес
Новости

Новак рассказал об интересе ЮАР к сотрудничеству с Россией в атомной отрасли

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ЮАР не отказалась от развития атомной энергетики и сотрудничества в этой отрасли с Россией несмотря на заморозку строительства АЭС, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак на саммите БРИКС.

«Наши коллеги не отказываются от того, что они будут развивать атомную энергетику, но они сейчас разрабатывают и корректируют свою энергетическую стратегию, после этого будут уже более конкретные решения», – сказал Новак. По его словам, власти ЮАР подчеркивают, что «атомная энергетика России и наша компетенция могут использоваться в будущем для того, чтобы развивать атомную энергетику здесь».

Сейчас в ЮАР функционирует единственная на африканском континенте АЭС «Куберг» мощностью 1800 МВт. Власти страны планировали к 2030 г. запустить новые АЭС, доведя их общую мощность до 9,6 ГВт. Осенью 2014 г. Россия и ЮАР заключили соглашение о стратегическом партнерстве в атомной энергетике, предусматривающее совместное сооружение до восьми блоков АЭС. Также ЮАР обсуждала строительство АЭС с США и Южной Кореей.

В конце 2016 г. южноафриканская Eskom объявила о планах построить шесть ядерных реакторов. Проектами заинтересовались «Росатом», китайская SNPTC, французская EDF, южно-корейская KEPCO. Однако весной 2017 г. Верховный суд провинции Западный Кейп признал незаконными соглашения ЮАР с Россией, США и Южной Кореей о строительстве АЭС и аннулировал их. Суд обязал согласовывать любые сделки по строительству атомных станций с парламентом страны.

Бизнес
Новости

Основатель Papa John’s подал в суд на компанию после отставки

Ведомости
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Основатель одной из крупнейших американских сетей пиццерий Papa John's Джон Шнаттер, объявивший об отставке на фоне расистского скандала, подал на нее в суд. Об этом сообщает CNN.

Ранее CNBС сообщал, что уход Шнаттера из компании связан с расистскими высказываниями бизнесмена. До этого предприниматель раскритиковал игроков Национальной футбольной лиги (NFL), которые отказались стоя слушать гимн США перед матчами, вместо этого преклонив колени.

Таким образом игроки выразили протест против случаев насилия полицейских в отношении темнокожих и политики президента США Дональда Трампа по ужесточению миграционного законодательства. Позже Шнаттер подтвердил журналу Forbes, что во время телефонной конференции с маркетинговым агентством произнес «слово на букву «н».

Теперь он обратился с иском в отношении основанной им компании в суд в штате Делавэр. Бизнесмен настаивает, что компания недобросовестно обошлась с ним и вынудила уйти в отставку. Шнаттер отверг, что сказанные им слова являлись расистскими. Он заявил, что произнес их в качестве примера того, как говорят другие, но сам по собственной воле не стал бы использовать такие высказывания.

Papa John's - официальный спонсор NFL. Ранее бизнесмен обвинял руководство лиги в нежелании решать конфликт с футболистами, который, по его мнению, привел к падениям продаж пиццы. После публичного осуждения Шнаттера компании пришлось извиняться за его высказывания. В декабре 2017 г. он ушел с поста гендиректора сети. В июне этого года основатель Papa John’s ушел с поста председателя совета директоров компании.

Как предприниматели покидают основанные ими компании

Политика
Новости

СМИ узнали о проекте ФАС об обязательной предустановке российского софта на смартфоны

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Федеральная антимонопольная служба внесла в правительство «дорожную карту» по развитию конкуренции на 2018-2019 гг., в которой предлагается обязать производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на устройства российские аналоги браузеров, приложений и программных продуктов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Эту норму «дорожная карта» предлагает закрепить в законопроекте, который должен быть готов к апрелю 2019 г. Также в нем должно содержаться требование к производителям о возможности полностью удалять предустановленные программы и приложения за исключением сервисных. В ФАС объяснили свою инициативу «жалобами граждан» на автоматическую установку приложений без возможности их удаления. Главным исполнителем по подготовке закона называется Минкомсвязь, а соисполнителями — ФАС и Роспотребнадзор.

По данным App Annie, российские мобильные приложения на 11 месте в топ-20 по числу загрузок по итогам 2017 г. В их числе, в частности, назывались VK от «В контакте», «Сбербанк онлайн», «Юла», Avito, «Яндекс.Браузер» и «Одноклассники».

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров отмечает, что ФАС старается помочь российским разработчикам, но «с общемировой точки зрения такие меры не ведут к развитию конкуренции». Гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко соглашается, что в России есть хорошие приложения, но их навязывание конкуренцию никак не поощряет. Он также отмечает, что «предустановка платных продуктов, дублирующих функциональность, вероятно, увеличит конечную стоимость ПК или смартфона».

Политика
Новости

Трампу дали две недели на обдумывание антироссийских санкций из-за «дела Скрипалей»

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Председатель комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс направил президенту Дональду Трампу письмо с призывом решить вопрос о новых антироссийских санкциях из-за «дела Скрипалей». Текст письма приводит NBC.

Республиканец Ройс апеллирует к нормам о запрете использования химического и биологического оружия, которые, как считает конгрессмен, нарушила Россия. Речь идет об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок», в котором Лондон обвинил Москву. Российские власти отвергают причастность к отравлению.

«В последние годы (президент России – ред.) Владимир Путин неуклонно наращивал свою кампанию по консолидации власти и подрыву (интересов – ред.) Соединенных Штатов», – пишет Ройс. Он обращает внимание на то, что выполнение требований закона об уничтожении химоружия критически важно для демонстрации России серьезности США как в отношении противодействия смертоносным действиям, так и в отношении продолжающихся атак на американскую демократию. Новые санкции позволят предотвратить новые атаки, считает автор письма.

Конгрессмен указал, что Белый дом проигнорировал крайние определенные законом сроки для вынесения решений о санкциях. Палата представителей дает администрации еще две недели на то, чтобы сообщить конгрессу о своем решении, отмечается в письме Ройса.

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Политика
Новости

Конгресс США одобрил выделение Украине $250 млн на безопасность

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Палата представителей конгресса США одобрила выделение $250 млн на обеспечение безопасности на Украине. Такое решение было принято в ходе рассмотрения поправок к проекту о бюджете на 2019 финансовый год. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США.

Из $250 млн $50 млн должно быть направлено на летальные средства вооружений, подчеркивается в сообщении. Месяцем раньше Пентагон согласовал выделение Украине $200 млн на покупку военной техники и подготовку военнослужащих. С 2014 г. военная помощь Украине со стороны США составила примерно $1 млрд, заявляли в ведомстве.

В марте 2018 г. администрация США одобрила поставку Украине 210 противотанковых комплексов Javelin и 37 пусковых установок на $47 млн.

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Политика
Новости

Генсек ООН сообщил о дефиците наличных в бюджете всемирной организации

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Отсрочки при выплате взносов в бюджет ООН приводят к дефициту наличных средств во всемирной организации. Об этом генсекретарь Антониу Гутерриш сообщил в письме своим подчиненным. О ситуации он известил также представителей стран - членов ООН.

«В основном из-за отсроченных взносов государств-членов в регулярный бюджет этот новый дефицит наличных средств отличается от тех, что мы наблюдали ранее», - приводятся его слова в сообщении ООН. Гуттериш пишет, что бюджет организации еще никогда не получал так мало денег в это время года. «Деньги заканчиваются раньше и остаются на минимуме дольше», - констатировал он.

В конце июня 2018 г. сумма взносов, выплаченных государствами-членами, составляла около $1,49 млрд, тогда как годом ранее она превышала $1,70 млрд. Размер невыплаченных взносов за 2018 г. составляет примерно $810 млн. Эту сумму должно выплатить 81 государство. Размеры взносов определяются исходя из платежеспособности стран.

Гуттериш сообщил, что обратился к членам ООН с призывом выплачивать свои взносы полностью и вовремя, и подчеркнул, что финансовые риски связаны с исполнением мандатов и репутацией всемирной организации.

Политика
Новости

Путин согласился пойти с Эрдоганом в ресторан после снятия торговых ограничений

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Президент России Владимир Путин напомнил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о его обещании вместе пообедать в ресторане. Об этом Путин заявил на полях саммита БРИКС в ответ на замечание Эрдогана о том, что отношения Москвы и Анкары приводят «к зависти со стороны других лиц», передает корреспондент «Ведомостей».

Эрдоган подтвердил свое приглашение, но Путин ответил на него условием. «Мы договорились, что когда вы (российскую – ред.) мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и (пообедаем – ред.)», — пошутил российский президент. Эрдоган заявил, что будет ждать Путина с большим удовольствием.

Российская мясная продукция перестала поставляться на турецкий рынок с 2016 г., после того как Москва ввела ограничения на поставки сельскохозяйственной продукции из Турции. Это произошло из-за сбитого турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24 в ноябре 2015 г. Анкара обещала проработать мясной вопрос еще в прошлом году. К настоящему времени почти все ограничения сняты.

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Политика
Новости

Белый дом сообщил о передаче Северной Кореей останков американских военных

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Останки военнослужащих США, взятых в плен во время войны на Корейском полуострове в 1950-1953 гг., были переданы Соединенным Штатам властями Северной Кореи. Об этом сообщает NHK со ссылкой на заявление представителя администрации США. Самолет с останками вылетел из корейского Вонсана.

Договоренность о передаче останков военных была достигнута лидерами США и КНДР Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в ходе встречи в Сингапуре 12 июня. Она была зафиксирована в итоговой декларации саммита. Пхеньян взял на себя обязательство помочь США идентифицировать и вернуть останки тел американских солдат на родину.

По итогам саммита, который Ким Чен Ын назвал «прелюдией к миру», Пхеньян «подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова», а Вашингтон обязался предоставить гарантии безопасности КНДР.

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Политика
Новости

Греция назвала вероятную причину катастрофических пожаров

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Власти Греции имеют основания считать, что катастрофические пожары вблизи Афин, унесшие жизни минимум 82 человек, были результатом преднамеренного поджога, сообщило агентство Bloomberg.

Министр по делам правопорядка и защиты граждан Греции Никос Тоскас заявил, что пожарные, проанализировав спутниковые снимки и осмотрев места пожаров, пришли к выводу, что пожар начался с небольшими интервалами времени минимум в 22 местах. «Есть серьезные свидетельства преступной деятельности, проводится расследование», - заявил Тоскас.

В результате лесных пожаров, вспыхнувших к востоку от Афин в начале недели, погибли более 80 человек, почти 200 получили ранения.

Лесные пожары в Греции

Политика
Новости

Bloomberg сообщил о связях Бутиной с наследником Рокфеллеров

Ведомости
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Арестованная в США по обвинению в работе иностранным агентом без регистрации россиянка Мария Бутина контактировала с представителями республиканской партии при посредничестве наследника Рокфеллеров, издателя журнала American Conservative и сторонника более тесных связей с Россией Джорджа О'Нила-младшего, пишет Bloomberg. Именно О'Нил-младший является «гражданином США № 2», упомянутым в первой версии судебных документов.

По информации The Wall Street Journal, связь россиянки и наследника Рокфеллеров заключается в том, что именно он при участии Бутиной организовал частный ужин в Вашингтоне в начале февраля 2017 г., на котором российская делегация встречалась с представителями республиканцев. В материалах обвинения говорится, что Бутина якобы сказала О'Нилу-младшему, что «этот канал коммуникаций» одобрил представитель администрации президента России Владимира Путина. «Все, что нам было нужно, это "да" со стороны Путина. Остальное будет легче», - цитируются в документе слова россиянки. По мнению обвинения, эта фраза должна была показать официальную поддержку непубличного канала связи в виде подобных мероприятий.

На ужине присутствовали авторитетные конгрессмены-республиканцы Дейна Рорабахер и Томас Месси, однако ни содержание беседы, ни состав российской стороны помимо Бутиной и тогдашнего зампреда ЦБ Александра Торшина, не известно.

WSJ указывает, что в нескольких электронных письмах, относящихся к делу, есть адрес и Джорджа О'Нила-младшего, и имя «гражданина США № 1» Пола Эриксона, который якобы помогал Бутиной лоббировать интересы России в Национальной оружейной ассоциации (NRA). Самого наследника ни в чем не обвиняют; он не ответил СМИ на просьбы о комментариях.

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