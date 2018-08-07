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Минкомсвязи оценило расходы на программу «Цифровая экономика» в 3,5 трлн рублей

Бюджет национальной программы «Цифровая экономика», рассчитанной до 2024 г., может превысить 3,5 трлн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий проект документа, копия которого оказалась в распоряжении журналистов.

Издание отмечает, что Минкомсвязи, отвечающее за реализацию программы, должно внести ее в правительство 15 августа. Затраты федерального бюджета на эту программу РБК не приводит.

По словам одного из разработчиков программы, бюджет был готов в июне. В то же время он может быть скорректирован к моменту внесения в правительство. В связи с этим сумма в 3,5 трлн руб. может как вырасти, так и сократиться.

Сейчас программа предполагает работу по пяти направлениям, отмечает издание. В ней может появиться восемь новых федеральных проектов: «Цифровое здравоохранение», «Цифровая промышленность», «Цифровое сельское хозяйство», «Цифровое строительство», «Цифровой город», «Цифровой транспорт и логистика», «Цифровая энергетика», «Цифровое образование». Бюджет этих проектов согласно документу составит около 1,1 трлн руб.

Проект документа предусматривает рост затрат на уже имеющиеся проекты. Так, цена реализации проекта «Информационная инфраструктура» вырастет почти вдвое по сравнению с планируемыми 436,6 млрд руб. и составит 993 млрд руб. Из них около 700 млрд могут привлечь из федерального бюджета.

Программа, рассчитанная на срок до 2024 г., была утверждена летом 2017 г. В мае этого года президент Владимир Путин поручил правительству скорректировать ее, чтобы придать статус национальной. Итоговый проект национальной программы кабинет министров представит до 1 октября для рассмотрения Советом при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

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