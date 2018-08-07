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Президент Эквадора назвал условие выхода Ассанжа из посольства

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть территорию посольства страны в Лондоне в любой момент, если при этом британская сторона будет соблюдать его права. Об этом он сказал в эфире телеканала NTN24.

«Мы вошли в контакт с его законными представителями, чтобы прийти к какому-либо соглашению, в котором должны преобладать вопросы жизни Ассанжа и международные нормы. Если мы придем к соглашению подобного рода, мы будем рады попросить господина Ассанжа покинуть посольство и подвергнуться судебному разбирательству», — пояснил Морено.

Ранее Bloomberg сообщил, что Ассанж может покинуть посольство Эквадора из-за проблем со здоровьем.

В конце июля Морено в интервью испанской газете El Pais заявлял, что в ситуации с Ассанжем необходимо найти вариант, который бы устраивал все стороны. Тогда он также сказал, что для выхода из сложившейся ситуации начаты консультации с британскими властями и представителями основателя WikiLeaks.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 г. Он попросил у Эквадора политическое убежище, так как опасался экстрадиции властями Швеции в США из-за деятельности в WikiLeaks. В конце марта правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром, так как его посты в соцсетях ставят под угрозу отношения страны с Великобританией и странами ЕС.

Как Ассанж попал в посольство Эквадора и остался там на 6 лет