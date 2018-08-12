Десять человек пострадали в результате стрельбы в Манчестере

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ФСИН рассказала о тратах на содержание Олега Сенцова

На лекарственное обеспечение заключенного Олега Сенцова, объявившего голодовку 14 мая, в сутки тратится 1100 руб., сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Таким образом, «на лекарственное обеспечение данного пациента из федерального бюджета в указанный период (с начала голодовки. — Ред.) затрачено более 95 000 руб.», подсчитала ФСИН.

Кроме того, в период добровольного отказа от приема пищи Сенцову оказаны 202 медицинские услуги на общую сумму более 45 000 руб., говорится в сообщении.

Сенцов переведен из камеры в палату, с первых дней голодовки за ним установлено индивидуальное медицинское наблюдение, он регулярно осматривается врачами, сообщила ФСИН. С 24 мая заключенному назначена поддерживающая терапия, а 8 июня он дал письменное согласие на прием питательной лечебной смеси и на ежедневный прием препаратов, улучшающих питание сердечно-сосудистой и нервной систем.

«На сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается», — подчеркнула пресс-служба ФСИН. Состояние заключенного оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что от госпитализации в гражданскую больницу Сенцов в письменной форме отказался, а показаний для экстренной госпитализации нет.

Ранее сестра Сенцова Наталья Каплан заявила о его «катастрофически плохом» состоянии. «Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение», — написала Каплан в Facebоok. По ее словам, Сенцов отказался от госпитализации, потому что «просто не переживет этап» в больницу, а в клинике рядом «над ним издеваются еще больше, чем в тюремной».

В четверг уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова опубликовала фотографии Сенцова, полученные от российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Фото датированы 9 августа. «Согласно информации, которую она (Москалькова. — Ред.) мне передала, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени», — написала Денисова в Facebоok.

Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. 14 мая этого года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в России, и продолжает ее до сих пор.

Как установило следствие, участники созданной Сенцовым группировки весной 2014 г. совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Кроме того, согласно материалам дела, они готовились взорвать памятник Ленину. Сенцов отбывает наказание в исправительной колонии в Салехарде.