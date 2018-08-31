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Трамп не видит угрозы импичмента

Президент США, республиканец Дональд Трамп не видит угрозы импичмента со стороны демократической партии. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Свою работу на посту президента он считает «отличной», и именно поэтому, по его мнению, демократам не стоит запускать процедуру недоверия к президенту. «Посмотрите на экономику, на работу, на иностранцев, что происходит с другими странами. Посмотрите на торговые сделки. Я отлично справляюсь», - уверен Трамп.

К импичменту Трампа призвал 17 мая член палаты представителей США демократом Эл Грин. По данным опроса, опубликованного в конце августа Survey Monkey по заказу сайта Axios, за начало процедуры выступают 44% респондентов.

Ранее личный адвокат президента Майкл Коэн заявил под присягой, что Трамп, будучи кандидатом в президенты, поручил ему заплатить бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниэлс) и фотомодели Карен Макдугал за молчание об их интимной связи с Трампом. Трамп сначала заявлял, что ничего о платежах не знает, позже признал, что выплаты осуществлялись не из предвыборного фонда, а исходили от него самого. В интервью Bloomberg он отказался уточнить, когда он узнал о платежах, отметив лишь, что нарушений в кампании не было.