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СМИ узнали о негативном отношении парламентских партий Швеции к «Северному потоку – 2»

Представители всех парламентских партий Швеции выступают против проекта газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток – 2», который соединит российские газовые месторождения с Германией. Об этом сообщает национальная радиостанция Sveriges Radio, опросившая политиков.

«Северный поток-2» - это плохое предложение как с позиции энергетической политики, так и с точки зрения окружающей среды и вопросов национальной безопасности», - заявила представительница Умеренной коалиционной партии Карин Инстрем. Швеция, как и другие страны ЕС, стремится к увеличению доли возобновляемой энергии в своем энергобалансе, тогда как «зависимость от газа» уводит в противоположном направлении.

Представитель Христианско-демократической партии и член Европарламента Ларс Адактуссон отмечает, что «Россия не соблюдает международное право». Это было продемонстрировано «в Грузии, на Украине и на полуострове Крым». В связи с этим политик считает важным «найти другие способы обеспечения производства электроэнергии, а не зависеть от России».

Председатель Совета по делам ЕС в риксдаге Юнас Эрикссон из Партии зеленых поддержал решение Еврокомиссии сформулировать целевые показатели по энергетике и климату. Представитель Левой партии в шведском парламенте и член парламентского Совета ЕС Йенс Холм уверен, что пророссийский проект может быть прекращен, но для этого нужно принять новые законы.

Правительство Швеции уже дало согласие на строительство «Северного потока - 2», так же как Германии и Финляндии. Переговоры с властями Дании продолжаются. Проект предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год.